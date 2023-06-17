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士院「蔡董」遭爆性騷女法官　疑本尊「拉全家人性命」發毒誓

▲▼ 士林地院 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林地院負責「國民法官專庭」蔡姓法官遭爆載新進女法官到陽明山性騷，疑蔡本人也回應反擊。（資料圖／士林地院提供）

突發中心／台北報導

士林地院刑庭人稱「蔡董」蔡明宏法官在「法官論壇」遭爆，去年開車載新進女法官到陽明山用餐，回程卻藉故停車，進行「不只一輪的噁心騷擾行為」，導致女方身心受創，有人留言說該將蔡停職，更加碼爆料「不只蔡董喔，但都被掩蓋」等忿忿不平言論。對此，今（17日）疑蔡本人「發毒誓」發文反擊了。

昨日，司法院內網「法官論壇」以「She too」標題揭露，去年11月15日中午，士林地院有位性騷慣犯、人稱蔡董的2字頭審判長（以下均稱加害人），藉詞關心工作情形，帶著剛分發不久的年輕女法官前往陽明山用餐，用餐完畢之後刻意選擇不同的下山路線，並且在女法官發覺路徑有異從提袋內拿出手機欲察看提醒時，以手將女法官的手機壓進提袋內加以阻止。

其後，加害人將車輛開進似為中湖戰備道旁的窄巷內，以「某說法」藉故停車後（或許聽過傳聞的各位可以幫我克漏字一下），開始對女法官進行不只一輪的噁心騷擾行為。女法官初遇此事又身處深山內，完全不知如何抗拒，只好藉口下午還要評議，堅決要求加害人開車下山，加害人才決定放棄。返回法院後女法官立即向兩位法官同事求助，這才得知原來加害人已是慣犯。

女法官因此事已經身心受創超過半年，期間並因而尋求專業醫療，但加害人現在還在士林地院道貌岸然，文末強調經得女法官同意後決定在法官論壇上揭發，請士林地院、司法院重視，不要再次輕輕放下。

該貼文引起熱議，有人暖心留言要該名女法官加油，更有人憤怒說「士林地院的共犯結構，能不能麻煩一併整頓一下」，更加碼說爆料「不只這位蔡董喔，真正查下去就知道，但是都被士林地院想盡辦法給掩蓋下來了」以及希望該將蔡法官停職。

面對各種留言抨擊，疑是蔡法官本人今早回應說：我堅決反對任何形式的性騷擾，也不能容忍藉METOO熱潮惡意潑穢尊嚴，在此發下毒誓：我如果有性騷行為，我用我全部生家性命賭上任何詛咒，但如果沒有性騷這事，那麽不到得抹黑的人呢

有人看到荒唐回答則留言酸「如果自己有做這種不名譽的，結局是全家人一起陪自己死？」大嘆「哇哩咧...是我看錯了嗎？家人何辜啊。」

蔡明宏是司法官訓練所（司法官學院前身）26期結業，2010年也遭爆載女書記官去陽明山且毛手毛腳，經士院調查後，雖沒確切證據，但仍被認利用職務之便，邀約女書記官上陽明山，確實行為不檢，遭記申誡2次。

而蔡明宏也是負責「國民法官案件」專庭法官，遭爆性騷後，士院則回應「已啟動性騷擾處理相關機制進行調查，並將視女法官所需，協助連結心理支持方案及其他工作場域必要調整，務求確保同仁身心健康安全。」

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