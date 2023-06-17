寶成副總性騷！議員加碼爆料：他1手十指緊扣...另1手狂摸大腿

▲寶成副總涉性騷提告市議員，市議員林祈烽嗆：歡迎提告，還有更勁爆內容。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

跨國鞋廠寶成集團副總羊曉東驚爆性騷擾女員工，市議員林祈烽更在議事堂上公布監視器畫面，質疑羊曉東派員工進議會偷拍受害女員工找他申訴，對此羊曉東火速反告林祈烽妨害名譽。今天林祈烽再度火力全開，先嗆羊「歡迎提告」，並預告下周會有爆炸性的控訴記者會。

針對議員的指控，《ETtoday新聞雲》尚未取得寶成集團的回應。

林祈烽今天再爆料，羊曉東有一次飲宴後，一樣藉著酒意，叫了一台Uber，命令女部屬要送他一起回家，然後在車上就緊緊握住、十指緊扣受害人，身體還靠到女員工的身上，並伸出另一隻撫摸受害人的大腿，實在有夠惡劣。

對於羊曉東委任律師控告妨害名譽。林祈烽今天回嗆，「我不怕告，歡迎來告，這是做賊的喊抓賊」，他更預告下周還有爆炸性的記者會。

▲寶成集團是知名跨國鞋廠，副總羊曉東被控對下屬性騷擾。（圖／記者白珈陽攝）



林祈烽說，他揭發寶成副總羊曉東性騷案，一定是備齊證據，就算羊曉東提告，他也不會退縮，本案中的第3名受害人，為了保護她自己的名節，需要有多大的勇氣，才有辧法面對性平會的訪談和敘述，但看到羊曉東這種做賊喊抓賊的作法，把司法提告當成性騷的遮羞布，她覺得很不恥，所以事後又補充了許多過程和事實。

林祈烽也質疑寶成集團執行長蔡佩君，為何還放任性騷慣犯，在集團內繼續上班工作，讓公司女員工陷入危機？他還當場唸了一封受害人向蔡執行長喊話的信，質疑未來蔡佩君的小孩如果在學校或職場，被師長或長官不當對待時，她還會要求孩子忍耐嗎？她會坐視不管嗎？如果都不會，為什麼處理本案的態度卻是如此拖延和消極？