馮賢賢控「40年前遭台大教授性騷」被吃案　文學院：鄭重致歉

▲前公視總經理馮賢賢指控遭台大中文系教授張健性騷擾，文學院認定張師行為不當。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

前公視總經理馮賢賢日前在節目上指控，40餘年前遭台大中文系教授張健性騷擾，當時向文學院長朱炎反應後遭吃案，馮賢賢要求台大公開道歉，台大文學院則發表致歉聲明，指當時確曾立案調查，並認定被檢舉人行為不當，逾越分際。但僅當面告誡該名教授，並要求寫下切結書，未向受害說明而導致承受多年精神負擔「鄭重致歉」。

馮賢賢7日在《年代向錢看》節目指控，張健（2002年退休、2018年過世）是她當時班導，當年在她從台大畢業後，打電話問她有什麼打算，說約了幾個同學一起到他家聊，抵達後發現只有她一人，張健就貼過來打算性騷，她立刻逃離現場，後續和同學談及此事，才發現張健早已是慣犯，當時向文學院長朱炎（1999年退休、2012年病逝）面談後，就被吃案沒有任何調查。

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對此，台大校方尚無回應，但台大文學院日前在官方網站張貼「本院說明與致歉」，指該案緣起於四十幾年前，本院相關當事人先後退休並故去，資訊已難周全。但經過查證，當時確時曾立案調查，並認定被檢舉人行為不當，逾越分際。但僅當面告誡該名教授，並要求寫下切結書。

文學院坦承，身為主責機構，理應正式告知檢舉人調查結果，並有更為積極作為。面對這樣疏失，導致受害者承受多年精神負擔，特此鄭重向馮校友致歉。今後也將本於教育學術機構之責，積極處理性平事件，不負馮校友匡正美意。