　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

馮賢賢控「40年前遭台大教授性騷」被吃案　文學院：鄭重致歉

▲▼台大校門。（圖／記者許敏溶攝）

▲前公視總經理馮賢賢指控遭台大中文系教授張健性騷擾，文學院認定張師行為不當。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

前公視總經理馮賢賢日前在節目上指控，40餘年前遭台大中文系教授張健性騷擾，當時向文學院長朱炎反應後遭吃案，馮賢賢要求台大公開道歉，台大文學院則發表致歉聲明，指當時確曾立案調查，並認定被檢舉人行為不當，逾越分際。但僅當面告誡該名教授，並要求寫下切結書，未向受害說明而導致承受多年精神負擔「鄭重致歉」。

馮賢賢7日在《年代向錢看》節目指控，張健（2002年退休、2018年過世）是她當時班導，當年在她從台大畢業後，打電話問她有什麼打算，說約了幾個同學一起到他家聊，抵達後發現只有她一人，張健就貼過來打算性騷，她立刻逃離現場，後續和同學談及此事，才發現張健早已是慣犯，當時向文學院長朱炎（1999年退休、2012年病逝）面談後，就被吃案沒有任何調查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，台大校方尚無回應，但台大文學院日前在官方網站張貼「本院說明與致歉」，指該案緣起於四十幾年前，本院相關當事人先後退休並故去，資訊已難周全。但經過查證，當時確時曾立案調查，並認定被檢舉人行為不當，逾越分際。但僅當面告誡該名教授，並要求寫下切結書。

文學院坦承，身為主責機構，理應正式告知檢舉人調查結果，並有更為積極作為。面對這樣疏失，導致受害者承受多年精神負擔，特此鄭重向馮校友致歉。今後也將本於教育學術機構之責，積極處理性平事件，不負馮校友匡正美意。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快備份！　Google相簿封存檔案將停用
AV女優同框黃秋生！　勾手頭貼肩：拍什麼片都願意
獨／開出4億頭獎！彩券行豪發200張大樂透　時間、地點曝
新北幼童驗髮！　「頭頂光一大塊」家長崩潰
獨／台鐵站務員被2女狂毆！　從月台打到廁所
快訊／雨區擴大！9縣市大雨特報　最新警戒區出爐
一家三口度假　人妻找嫩小王下藥！夫爆頭焚屍被丟水溝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

澎湖看煙火突暴雨！全場遊客「慘困半小時」無解　這一幕超感人

雲林大醫院急診滿載　衛生局籲落實分級醫療...緩解急診壅塞

2023端午連假台南攻略龍粽登場　龍舟賽、假日市集逾10場活動盛大展開

她半夜目睹蟑螂開趴　急拿姪女玩具重捶！全場見尺寸嚇壞：太巨了吧

王正坤快速展店　台南藝群醫美集團高雄左營站開設第12家診所

快訊／雨區擴大！9縣市大雨特報　最新警戒區出爐

快訊／大雷雨轟2地！強烈旋轉氣流現身　鄭明典曝「漏斗雲」驚人照

新北幼童驗髮！　「頭頂光一大塊」家長崩潰

男生這1舉動「GG縮短又變小」　許藍方：必須定期訓練

台鐵票價調漲時機曝！等明年公司化　交長打包票「今年底前不漲」

狂粉突衝進場「強抱梅西」 1人耍8保全！全場嗨喊牛逼

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

視障者過馬路誤闖車陣　騎士急救援！路人比讚

板橋手搖飲店傳氣爆！　現場一片狼藉4人送醫

可以代班了！貓皇站超挺　朋友笑喊：你家養狐獴？

小六童偷錢買零食請麻吉吃　街頭流浪9小時！暖警助返家

陳柏惟被女志工指控性騷擾　道歉：沒資格成民代候選人

5億生持黑令旗 酆都大帝乩身喊話 ｜20230616ET午間新聞

澎湖看煙火突暴雨！全場遊客「慘困半小時」無解　這一幕超感人

雲林大醫院急診滿載　衛生局籲落實分級醫療...緩解急診壅塞

2023端午連假台南攻略龍粽登場　龍舟賽、假日市集逾10場活動盛大展開

她半夜目睹蟑螂開趴　急拿姪女玩具重捶！全場見尺寸嚇壞：太巨了吧

王正坤快速展店　台南藝群醫美集團高雄左營站開設第12家診所

快訊／雨區擴大！9縣市大雨特報　最新警戒區出爐

快訊／大雷雨轟2地！強烈旋轉氣流現身　鄭明典曝「漏斗雲」驚人照

新北幼童驗髮！　「頭頂光一大塊」家長崩潰

男生這1舉動「GG縮短又變小」　許藍方：必須定期訓練

台鐵票價調漲時機曝！等明年公司化　交長打包票「今年底前不漲」

座艙科技再升級！Land Rover「新年式Discovery Sport」亮相

陸軍官校睽違23年正步操演　新版「劈槍姿、雙手端槍」受矚

「相信我2個月賺回10倍」女險上當　友急勸報警...阻詐441萬

陸官媒批「鼠頭鴨脖」荒唐　「小事拖大」竟要省級調查組才能查清

台灣續列美國匯率操縱觀察名單　央行：雙方溝通順暢

快備份！　Google相簿封存檔案7／19起停用

監理站攜手屏東郵局　首創i郵箱寄回報廢車牌…24小時不打烊

納豆腦出血開刀1年後…現況曝　「大跳熱舞」臉上滿是笑容

最後機會！太妍小巨蛋演唱會「釋出票券」　主辦方公佈搶票時間

港女來台怒撕「入國登記表」遭肉搜！她返回急刪影片：失業啦

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…

生活熱門新聞

錄取11人「只1人報到」！人資怒：年輕人在想什麼

曾是小童星！他與癌父之約錄取醫學系

幼兒園餵藥案　蒼藍鴿轟「被帶風向」：太瞎

5億高中生持「黑令旗」酆都大帝乩身：認罪來不及了

「超美YouTuber」被推爆　她喊：不輸女明星

9縣市大雨！　2地區明起「劇烈雷雨」炸到端午連假

即／2縣市大雨特報　最新警戒區域曝

日本必買10大價差商品曝光　保健食品排第二

電影開演前5分鐘「男友喊2句」轉身就走！原因超瞎

新北幼童驗髮！　「頭頂光一大塊」家長崩潰

「拍手聲」誘童　父母看監視器嚇瘋

對流局部大雨襲補班日　梅雨季要掰掰了！夏季型午後雷雨接力

「2水庫」進補到100%　南化、牡丹蓄水量重回5成

入境台灣見入國登記表　她氣到撕爛：算哪門子的國

更多熱門

相關新聞

性感女星爆遭「男團成員」摸屁股

性感女星爆遭「男團成員」摸屁股

有著F罩杯的性感女星言子軒（原名：橫綱凱咪）因嗆辣率真的性格走紅，陸續爆料了網美賣淫和無良製作人等事件，掀起網友熱烈討論，前日登上Up直播製作的『藝外爆紅』與主持人張立東辛辣對談，她直接丟出震撼彈：『曾被雙人男子團體的成員摸屁股！』讓現場眾人非常吃驚。

《人選之人》女星預告公布霸凌者！

《人選之人》女星預告公布霸凌者！

Me Too狂燒　她點名2男星押寶清流

Me Too狂燒　她點名2男星押寶清流

屏東女議員遭「下體緊貼」噁男身分曝

屏東女議員遭「下體緊貼」噁男身分曝

泛藍不該配合民進黨拉柯打侯

泛藍不該配合民進黨拉柯打侯

關鍵字：

馮賢賢台大教授張健性騷擾文學院

讀者迴響

熱門新聞

許傑輝「戳胸部」來真的！

1300萬買房「貸款要還2200萬」！女撐不住壓力跳樓亡

快訊／汐止離婚夫妻詭墜樓　2人骨折慘死

錄取11人「只1人報到」！人資怒：年輕人在想什麼

21歲女大生剛畢業　遇性侵慘死新天鵝堡

「在不瘋狂」前團員唐婷婷宣布離婚！

快訊／正宮摸透黃健瑋豐富情史　力挺老公沒犯罪

男蹲坐賣場廁所「頭垂地」死亡

管理費月收77萬「社區快破產」　住戶慌到求救

男子耳道遭11隻蟑螂入侵　醫揭床上壞習慣

邰智源背鍋12年！許傑輝閃辭是因被檢舉性騷

小賴和製作人關門錄音「傳不明喘氣聲」被正宮抓包

對面在裝修！室外機「安裝1幕」感動他

《人選之人》黃健瑋被指控「趁機性交」！本人首發聲：絕無違法之情事

姊弟戀夫妻離婚仍同居　談分居竟雙亡

更多

最夯影音

更多
狂粉突衝進場「強抱梅西」 1人耍8保全！全場嗨喊牛逼

狂粉突衝進場「強抱梅西」 1人耍8保全！全場嗨喊牛逼
駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

駕駛紅燈左轉擊落騎士！他正爬起...機車又被撞飛

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

3.134秒神手轉魔術方塊　美籍韓裔男破世界紀錄！

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

萌犬把藥藏嘴縫！假裝吞掉　被爸抓包秒吐掉：我就知道

視障者過馬路誤闖車陣　騎士急救援！路人比讚

視障者過馬路誤闖車陣　騎士急救援！路人比讚

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面