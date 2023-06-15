男看A片「淫聲擾人」慘被打死！室友安全帽狂k爆頭　逃2年落網

▲男子不滿室友看A片太吵，竟拿安全帽猛K害死他。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄潘姓男子因為不滿李姓室友看A片時聲音太大，屢勸不聽，而且還吵到他睡覺，竟然拿起安全帽對李男猛K，導致李男腦出血昏迷，李男住院後2個月過世，潘男行兇後逃了2年才被捕，法院審理時，兩人的室友作證指出潘男打人時還喊「要給你死」，法官認定潘男有殺人犯意，判處他徒刑5年6月。

判決指出，潘男和李男兩人是室友，2018年1月17日晚上11時許，潘男下班回家時，發現李男在房間吸食強力膠，一邊看A片，影片的呻吟聲太吵，潘男叫李男戴耳機、不要吵到他睡覺，李男卻愛理不理，於是兩人起了爭執發生扭打。

潘男拿起安全帽對著李男的頭部猛砸，另一位賴姓室友聽到吵架聲，趕來察看，勸也勸不聽，還聽到潘男氣得大喊「要給你死」，打到李男倒在地上才停手。

賴姓室友趕緊報警通報119，把重傷的李男送醫搶救，李男頭部外傷、多處顏面骨骨折、軀幹右上肢、右下肢多處擦傷陷入重度昏迷，且腦幹旁基底腦池有延遲性顱內出血的情形，經搶救後轉入加護病房。

1個月後，李男傷勢稍微穩定，但仍昏迷不醒，院方將他轉介到養護機構，同年4月李男病情惡化，送醫搶救後因慢性阻塞性肺病併急性發作死亡。

潘男在行兇後逃逸無蹤，警方則在2年後將他緝捕到案，法院審理時，潘男和律師都辯稱是因為李男屢勸不聽，他才一時情緒失控打人，並沒有殺人犯意，最多就是傷害或自衛過當而已，但法官根據賴姓室友的證詞，認為潘男在李男倒地後還持續行兇，認定他有殺人之故意，因此依殺人未遂罪判處徒刑5年6月，全案可上訴。