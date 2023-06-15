　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男看A片「淫聲擾人」慘被打死！室友安全帽狂k爆頭　逃2年落網

▲▼男性、視訊、電愛、自慰、裸男、性暴力、看A片。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男子不滿室友看A片太吵，竟拿安全帽猛K害死他。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄潘姓男子因為不滿李姓室友看A片時聲音太大，屢勸不聽，而且還吵到他睡覺，竟然拿起安全帽對李男猛K，導致李男腦出血昏迷，李男住院後2個月過世，潘男行兇後逃了2年才被捕，法院審理時，兩人的室友作證指出潘男打人時還喊「要給你死」，法官認定潘男有殺人犯意，判處他徒刑5年6月。

判決指出，潘男和李男兩人是室友，2018年1月17日晚上11時許，潘男下班回家時，發現李男在房間吸食強力膠，一邊看A片，影片的呻吟聲太吵，潘男叫李男戴耳機、不要吵到他睡覺，李男卻愛理不理，於是兩人起了爭執發生扭打。

潘男拿起安全帽對著李男的頭部猛砸，另一位賴姓室友聽到吵架聲，趕來察看，勸也勸不聽，還聽到潘男氣得大喊「要給你死」，打到李男倒在地上才停手。

賴姓室友趕緊報警通報119，把重傷的李男送醫搶救，李男頭部外傷、多處顏面骨骨折、軀幹右上肢、右下肢多處擦傷陷入重度昏迷，且腦幹旁基底腦池有延遲性顱內出血的情形，經搶救後轉入加護病房。

1個月後，李男傷勢稍微穩定，但仍昏迷不醒，院方將他轉介到養護機構，同年4月李男病情惡化，送醫搶救後因慢性阻塞性肺病併急性發作死亡。

潘男在行兇後逃逸無蹤，警方則在2年後將他緝捕到案，法院審理時，潘男和律師都辯稱是因為李男屢勸不聽，他才一時情緒失控打人，並沒有殺人犯意，最多就是傷害或自衛過當而已，但法官根據賴姓室友的證詞，認為潘男在李男倒地後還持續行兇，認定他有殺人之故意，因此依殺人未遂罪判處徒刑5年6月，全案可上訴。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
黃云歆被挖PO合照「讚許傑輝重情義」！　遭疑蹭熱度回應了
快訊／許傑輝退圈震撼彈！《我的婆婆》鍾欣凌發聲
許傑輝教演色狼！直盯「女星下身1部位」　尷尬反應曝光
最高可領15.6萬！　條件一次看
女星「力挺許傑輝」翻車！　尷尬認：事情跟我想的不一樣
快訊／下班小心雨彈！　9縣市大雨特報
「3款iPhone」快脫手！　專家：二手價估跌逾4成

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南市府高官被控性騷！傳訊人妻下屬：好想抱　黃偉哲說話了

2度對媳婦「伸舌舔嘴」！兒聽愛妻哭訴氣炸　色公公下場出爐

八仙塵爆案呂忠吉將出獄！　嗆聲「如影隨形」要侯友宜道歉

農民採筍驚見一堆白骨！　台中男失蹤3年終被尋獲...無他殺嫌疑

PO文指整排機車被偷　真相曝「大家移車避工程」...只有他的車被偷

快訊／男扛單車橫跨花蓮溪河床「遭浪捲走」！搜救2天遺體尋獲了

警察節快樂！北市警局長準備7百份漢堡　站大門迎接上班同仁

滿載民生物資併靠陸船走私　台籍貨船回北竿馬鼻灣秒遭移送

校內種1500株！　樹齡20年相思樹壓死人...東海大學5點聲明回應

男看A片「淫聲擾人」慘被打死！室友安全帽狂k爆頭　逃2年落網

1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開

「5億高中生」10大證據　夏男假結婚恐拿不到遺產

葬禮上棺材發出碰碰聲　老婦當眾復活嚇壞親友

徐若瑄拍吻戲遭揩油「假公濟私」　為戲忍耐：再一次會選擇賞他6巴掌！

瘦子連線歐陽靖重現：小跑豬來了～　諧音歪樓變迷因..兩人笑瘋

陳志強曝夫妻倆「每晚睡前必合唱」！　出賣曾智希睡相...網笑：記得報平安

著急奴才三度逼問「怎麼了」　喵喵暴打鏡頭：就跟妳說沒有!!

風田一見李㼈愛女...害羞狂喊：超漂亮！　他霸氣保證：當我女婿沒人敢欺負你XD

許傑輝遭控表演課性騷道歉　鍾欣凌：每個人都在記取教訓

撞擊瞬間曝光！2女碩生雙載「直撞路樹」噴飛…翻滾摔溝1死1重傷

台南市府高官被控性騷！傳訊人妻下屬：好想抱　黃偉哲說話了

2度對媳婦「伸舌舔嘴」！兒聽愛妻哭訴氣炸　色公公下場出爐

八仙塵爆案呂忠吉將出獄！　嗆聲「如影隨形」要侯友宜道歉

農民採筍驚見一堆白骨！　台中男失蹤3年終被尋獲...無他殺嫌疑

PO文指整排機車被偷　真相曝「大家移車避工程」...只有他的車被偷

快訊／男扛單車橫跨花蓮溪河床「遭浪捲走」！搜救2天遺體尋獲了

警察節快樂！北市警局長準備7百份漢堡　站大門迎接上班同仁

滿載民生物資併靠陸船走私　台籍貨船回北竿馬鼻灣秒遭移送

校內種1500株！　樹齡20年相思樹壓死人...東海大學5點聲明回應

男看A片「淫聲擾人」慘被打死！室友安全帽狂k爆頭　逃2年落網

爭取台南榮家原址多功能建設 曾之婕盼為東區新地標

網傳芒果違法使用「益收生長素」　農糧署澄清：不實謠言

派對門調查報告出爐　認定英國前首相強生誤導國會

500年性玩具曝！專家驚喊太粗暴：「鐵杵磨成繡花針」不是傳說

台南市府高官被控性騷！傳訊人妻下屬：好想抱　黃偉哲說話了

海峽論壇助力台人開通電子支付　陳志勇：短期、長期均可辦

端午連假爆出國潮！估每天13萬人次　桃園機場呼籲：提早3小時到場

帶女友見家長！他要求配合「1家族傳統」情侶吵翻　PO文討拍被酸爆

浪費食物被抓到！大馬補習中心慫恿12學生「報復」　女童被狂鞭60下

羽毛鑽戒變魔術　Hearts On Fire套進單鑽戒更閃亮

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

社會熱門新聞

輔英科大2女學生墜樓雙亡　校方回應了

違停開車門害死22歲騎士　遭罰不服敗訴

即／輔英科大2女學生「校園內同一地點」！　墜樓雙亡

即／高雄輔英科大「2女學生墜樓」！　命危搶救中

涉貪緝毒英雄正面曝　放水讓受刑人嘿咻妻子+小三

即／輔英科大「2女大生」墜樓！1宣告不治　1搶救中

5億高中生認識「配偶」半年閃婚！　手機還原真實關係

勸車別開進十分老街　女導慘被飛踢

毒犯廁所嘿咻妻子小三　調查局英雄慘了

即／高雄輔英科大「學生墜樓」！　無呼吸心跳搶救中

2女碩生「雙載雙亡」！她30強心針沒反應　姊忍痛拔管

國3北75.9K事故　乘客命危駕駛輕傷

酒醉女大生D乳露出遭學弟偷拍　他賣同學1張4千

快訊／汐止童驗出三級毒品　士檢主動出手了

更多熱門

相關新聞

琉球再傳機車擦撞　1人昏迷送醫急救

琉球再傳機車擦撞　1人昏迷送醫急救

屏東縣琉球鄉田姓男子14日騎乘機車時，與由吳姓男子騎乘的機車發生擦撞，田男昏迷，送醫急救；吳男擦傷送後返家休息，被吳搭載的李男則未受傷，相關肇事原因由東港警分局調查處理。由於小琉球5天前才發生2死的機車車禍，東港警方也持續在警察節到島上宣導、勸導、開單，並提醒騎士騎機車要戴安全帽，確保行車安全。

雲林死亡車禍增加　善心企業捐6174頂安全帽

雲林死亡車禍增加　善心企業捐6174頂安全帽

琉球2死機車事故　東港警大執法+交通宣導

琉球2死機車事故　東港警大執法+交通宣導

2天狂扣15次110！高雄大叔下場曝

2天狂扣15次110！高雄大叔下場曝

豬肉販激戰小三被抓包　立完切結又挨告

豬肉販激戰小三被抓包　立完切結又挨告

關鍵字：

室友A片呻吟聲安全帽猛K害死他下場

讀者迴響

熱門新聞

快訊／許傑輝宣布「退出演藝圈」！

短今驚爆遭「許先生」小房間摸胸！

第3名女星痛訴許傑輝錄影摸臀

許傑輝連環爆性騷！《我的婆婆2》證實停拍他戲份

梅西說完這4字就離場　中國粉絲傻眼

知情人曝「志明牛肉麵」搞事員工身份

受害者又+1！和黃云歆、短今同場演出　她遭許傑輝「戳屁眼」：憤怒又噁心

快訊／央行5度出手打房！明起「8縣市」　第2戶貸款成數7成為限

清晨驚見「颮線」！3縣市大雨　今起3天全台最劇

「報復心強」狠角色星座Top 3

輔英科大2女學生墜樓雙亡　校方回應了

六月突爆：離婚協議書準備好了

貓鯊翻肚不動　園方貼告示笑翻網

違停開車門害死22歲騎士　遭罰不服敗訴

退演藝圈「許傑輝27字聲明」炸鍋　網轟：默認了？

更多

最夯影音

更多
1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開

1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開
「5億高中生」10大證據　夏男假結婚恐拿不到遺產

「5億高中生」10大證據　夏男假結婚恐拿不到遺產

葬禮上棺材發出碰碰聲　老婦當眾復活嚇壞親友

葬禮上棺材發出碰碰聲　老婦當眾復活嚇壞親友

徐若瑄拍吻戲遭揩油「假公濟私」　為戲忍耐：再一次會選擇賞他6巴掌！

徐若瑄拍吻戲遭揩油「假公濟私」　為戲忍耐：再一次會選擇賞他6巴掌！

瘦子連線歐陽靖重現：小跑豬來了～　諧音歪樓變迷因..兩人笑瘋

瘦子連線歐陽靖重現：小跑豬來了～　諧音歪樓變迷因..兩人笑瘋

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面