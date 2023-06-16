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蘋果地圖大更新！超實用新功能快來看

▲▼蘋果公司（Apple）。（圖／路透）

▲蘋果公司（Apple）。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

先前就一直有蘋果地圖要推出大更新的消息流傳，就在今（16）日開始，不少台灣的蘋果用戶指出，使用蘋果地圖時發現了很多實用的更新，包括3D立體圖資、車道提醒、測速照相警示、步行 AR 導航等。

有蘋果用戶在PTT MobileComm 板以「Apple Maps導航大升級」為題表示，「今天早上發現Apple maps更新了不少東西，因此剛剛去吃午飯時來試用一下新的蘋果地圖，先是鳥瞰圖的建築全變成3D建模，其次就是導航功能變得超強大，新的功能有提示車道速限」。

原PO接著指出，車道提醒功能終於有了，再結合上現在最新的語音提示真的很好用，因為以前是那個路左轉什麼路右轉，現在是過了前方紅綠燈後往左靠在下個紅綠燈左轉，甚至連目的地停車場入口都會提醒你何時該進入。

記者統整目前已知的蘋果地圖更新

一、3D 地圖：
目前打開蘋果地圖預設還是2D圖資，若要開啟3D圖資可以先放大地圖，隨後2指同時觸碰螢幕並向上滑動，就可以開啟3D圖資的功能，台北 101、總統府等等知名地標都可以在此次更新看見。

▲▼蘋果地圖更新。（圖／記者楊庭蒝攝）

二、AR步行地圖：
在使用步行導航時，畫面右方新增了 AR 標誌，點選之後系統將會要求使用相機掃描周遭環境，稍待片刻之後就可以使用 AR 步行導航功能，在步行過程中一邊使用鏡頭掃描街景，同時螢幕上也會有大大的箭頭圖示提醒用戶接下來的步行方向，大大降低迷路的機率。

三、速限指示：
以往使用電子地圖開車或騎車時，最怕不小心遇到測速照相機而替政府「補財庫」，所以不少用戶會額外開啟測速照相示警軟體避免，但此次蘋果地圖更新新增了速限指示，將導航與速限示警功能整合，大大提升了便利性。

四、導航功能升級：

蘋果地圖此次更新還新增了車道指示以及增強語音導航功能，語音導航在轉彎之後會提醒靠哪一車道，過幾個紅綠燈之後要左／右轉，兩者相輔相成讓駕駛可以更加清楚指示。

 

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