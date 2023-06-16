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煮30顆水餃「22顆破皮」大崩潰！內行超強3步驟完美解決：不用加水

▲▼水餃。嚴禁用於負面新聞。（圖／記者陳俊宏攝）

▲網友煮了30顆水餃，結果一共22顆破皮，讓他十分崩潰。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者柯振中／綜合報導

冷凍水餃是常見的食品，在家只要用熱水煮熟就能輕鬆上桌。不過，一名網友日前煮30顆來吃，沒想到按照包裝上的步驟，卻有22顆破皮，讓他十分崩潰，不曉得該如何是好，事後也有水餃專家的教學文被挖出，其實只要3個步驟，就能讓水餃皮Q彈好吃。

這名網友在PTT分享，他日前煮了水餃當晚餐，一共下了30顆，過程中按照包裝上的教學，第一次水滾時加入半碗冷水，第二次再加入半碗，等到第三次則是計時90秒，沒想到撈起後成果讓他十分傻眼。

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網友表示，下鍋的30顆水餃當中，一共有22顆破皮，只剩下8顆完好無損，讓他十分無助，不曉得要怎麼烹調，才不會把水餃皮煮破，「有沒有煮水餃的八卦？」

貼文引起許多討論，不少人留言嘲諷，「瞎子煮水餃都沒你這麼會破吧？怎麼煮的」、「一開始就拿刀切開再下去煮，就不會破了」、「你還是吃冰的好了」、「從來沒煮破過，可以教我怎麼煮破嗎？」

事實上，先前有販售水餃的店家教學，如果購買的是冷凍水餃，第一步要在不退冰的情況下丟入滾水中，接著用勺子的背部輕推，直到水餃不會沾黏為止，最後再蓋上鍋蓋、留一條縫隙，烹煮5至7分鐘，不必再加水，就能夠完整出鍋。

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