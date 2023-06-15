　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大專學研加給+15%「高教工會籲公私同步」　教長允諾補助私校

▲教育部長潘文忠。（圖／記者楊惠琪攝）

▲教育部長潘文忠。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

行政院日前宣布軍公教調薪4%、國立大專教師學術研究加給調整15%，高教工會發起連署要求私校教師比照公立，明年也同步調漲。教育部長潘文忠今（15日）表示，公私立大專校院教師本俸應該一致，至於學術研究費存有「彈性」，允諾會透過經費上的補助，協助私立大專校院提升教師的學術研究費。

潘文忠今接受媒體聯訪指出，大專校院教師薪資分為本俸和學術研究加給，依《教師待遇條例》，公私立大專校院教師本俸應該一致，但學術研究費則給私校留有彈性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

潘文忠說，教育部一向支持私校應該提高教師待遇，因此在111年教育部就編列6億多的預算，補助私校調漲教師本俸，未來也會透過經費上的補助，讓私立大學盡量提升教師學術研究費，提供必要資源，讓公私立學校教師待遇都能同步提升。

高教工會日前指出，依據《教師待遇條例》第17條規範，私校教師學術研究加給，應準用公立學校教師，並提出三項連署訴求，包括要求公、私立大專校院教師，明年度起同步調漲15%學術研究加給；私立大專校院教師待遇調整費用，由教育部編列預算補助；行政院和教育部應逐年提升高等教育公共資源投入經費，朝公共化邁進。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
黃云歆被挖PO合照「讚許傑輝重情義」！　遭疑蹭熱度回應了
快訊／許傑輝退圈震撼彈！《我的婆婆》鍾欣凌發聲
許傑輝教演色狼！直盯「女星下身1部位」　尷尬反應曝光
最高可領15.6萬！　條件一次看
女星「力挺許傑輝」翻車！　尷尬認：事情跟我想的不一樣
快訊／下班小心雨彈！　9縣市大雨特報
「3款iPhone」快脫手！　專家：二手價估跌逾4成

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網傳芒果違法使用「益收生長素」　農糧署澄清：不實謠言

端午連假爆出國潮！估每天13萬人次　桃園機場呼籲：提早3小時到場

現場教演色狼！許傑輝直盯「女星下身1部位」　尷尬反應曝光

「台版吳哥窟」楠西萬佛寺8／5重新開放入園！今夏最夯仙境打工換宿

未來婆婆自詡新時代女性！「女人不必委屈」她住進去傻眼了：雙標

電影開演前5分鐘　「4年男友丟下2句」轉身就走！妹子愣…原因超瞎

長榮航空推「讓我伴你飛」公益計畫　致贈醫療輔具助慢飛天使

快訊／下班迎雨彈「9縣市大雨特報」　明天雨更猛！下豪雨時間曝

大專學研加給+15%「高教工會籲公私同步」　教長允諾補助私校

反對加拿大全牛進口！消基會籲「全民拒買」：前年才爆狂牛症

1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開

「5億高中生」10大證據　夏男假結婚恐拿不到遺產

葬禮上棺材發出碰碰聲　老婦當眾復活嚇壞親友

徐若瑄拍吻戲遭揩油「假公濟私」　為戲忍耐：再一次會選擇賞他6巴掌！

瘦子連線歐陽靖重現：小跑豬來了～　諧音歪樓變迷因..兩人笑瘋

陳志強曝夫妻倆「每晚睡前必合唱」！　出賣曾智希睡相...網笑：記得報平安

著急奴才三度逼問「怎麼了」　喵喵暴打鏡頭：就跟妳說沒有!!

風田一見李㼈愛女...害羞狂喊：超漂亮！　他霸氣保證：當我女婿沒人敢欺負你XD

許傑輝遭控表演課性騷道歉　鍾欣凌：每個人都在記取教訓

撞擊瞬間曝光！2女碩生雙載「直撞路樹」噴飛…翻滾摔溝1死1重傷

網傳芒果違法使用「益收生長素」　農糧署澄清：不實謠言

端午連假爆出國潮！估每天13萬人次　桃園機場呼籲：提早3小時到場

現場教演色狼！許傑輝直盯「女星下身1部位」　尷尬反應曝光

「台版吳哥窟」楠西萬佛寺8／5重新開放入園！今夏最夯仙境打工換宿

未來婆婆自詡新時代女性！「女人不必委屈」她住進去傻眼了：雙標

電影開演前5分鐘　「4年男友丟下2句」轉身就走！妹子愣…原因超瞎

長榮航空推「讓我伴你飛」公益計畫　致贈醫療輔具助慢飛天使

快訊／下班迎雨彈「9縣市大雨特報」　明天雨更猛！下豪雨時間曝

大專學研加給+15%「高教工會籲公私同步」　教長允諾補助私校

反對加拿大全牛進口！消基會籲「全民拒買」：前年才爆狂牛症

外送餐不見了！竟是阿北順手偷走　三度犯案...餐盒掛機車也不放過

不知民間疾苦！　建商大老嗆央行限貸令「濫殺辛苦的換屋族」

桃竹竹苗首座搜救犬專用訓練場開工　培育「毛英雄」

澤尻英龍華染毒3年半近況照曝光！　日媒揭：正在商討復出計畫

陸委會：兩岸10直航點將恢復9個　剩鄭州無航空公司申請

海軍士兵強襲女車友下體！忠烈祠前歉竟喊：妳很溼　超慘下場曝

爭取台南榮家原址多功能建設 曾之婕盼為東區新地標

網傳芒果違法使用「益收生長素」　農糧署澄清：不實謠言

派對門調查報告出爐　認定英國前首相強生誤導國會

500年性玩具曝！專家驚喊太粗暴：「鐵杵磨成繡花針」不是傳說

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

生活熱門新聞

知情人曝「志明牛肉麵」搞事員工身份

清晨驚見「颮線」！3縣市大雨　今起3天全台最劇

退演藝圈「許傑輝27字聲明」炸鍋　網轟：默認了？

彈出SIM卡「日本收110元」　台人批不友善！網逆風挺

女團成員曝「友遭許傑輝摸屁股」：咬他下嘴唇

勞動部發錢「1圖看懂申請條件」　每月最高領1萬3

中場休息結束！　5天預測雨量「紫一片」

入境台灣見入國登記表　她氣到撕爛：算哪門子的國

全台一路下到周末　端午連假天氣曝

高中營養午餐「整桶像廚餘」！家長怒公審

5大病毒流行中！小孩紛紛出現這症狀　家長緊張掛急診

12星座下半年財運曝！「這1星座」有望財富大爆發

「超強運3生肖」6月下旬旺到爆！

餵藥案延燒！1童驗出三級毒品「苯二氮平」

更多熱門

相關新聞

大學4年完成兵役＋就學　教長：近日公布具體方案

大學4年完成兵役＋就學　教長：近日公布具體方案

總統蔡英文去年底宣布兵役延長為1年後，國防部也提出役男在大學4年同時完成服役與學業構想，教育部長潘文忠今（15日）表示，已經邀請校院協進會與學生代表討論過，正進行最後綜整，近日就會對外公布，原則上就是朝透過相關配套，讓學生在服役期間也可以彈性修課。

「吳寶春條款」入學生卻多以學術論文畢業　監察院今糾正教育部

「吳寶春條款」入學生卻多以學術論文畢業　監察院今糾正教育部

新北幼兒園餵藥案掀恐慌　教育部發函各縣市促督導「用藥安全」

新北幼兒園餵藥案掀恐慌　教育部發函各縣市促督導「用藥安全」

遭指控毀了環球科大　教育部回應「財務惡化欠薪」難以正常營運

遭指控毀了環球科大　教育部回應「財務惡化欠薪」難以正常營運

中小學明年寒假可放27天　延至2／16才開學「首周要補課」

中小學明年寒假可放27天　延至2／16才開學「首周要補課」

關鍵字：

學術研究費高教工會教育部

讀者迴響

熱門新聞

快訊／許傑輝宣布「退出演藝圈」！

短今驚爆遭「許先生」小房間摸胸！

第3名女星痛訴許傑輝錄影摸臀

許傑輝連環爆性騷！《我的婆婆2》證實停拍他戲份

梅西說完這4字就離場　中國粉絲傻眼

知情人曝「志明牛肉麵」搞事員工身份

受害者又+1！和黃云歆、短今同場演出　她遭許傑輝「戳屁眼」：憤怒又噁心

快訊／央行5度出手打房！明起「8縣市」　第2戶貸款成數7成為限

清晨驚見「颮線」！3縣市大雨　今起3天全台最劇

「報復心強」狠角色星座Top 3

輔英科大2女學生墜樓雙亡　校方回應了

六月突爆：離婚協議書準備好了

貓鯊翻肚不動　園方貼告示笑翻網

違停開車門害死22歲騎士　遭罰不服敗訴

退演藝圈「許傑輝27字聲明」炸鍋　網轟：默認了？

更多

最夯影音

更多
1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開

1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開
「5億高中生」10大證據　夏男假結婚恐拿不到遺產

「5億高中生」10大證據　夏男假結婚恐拿不到遺產

葬禮上棺材發出碰碰聲　老婦當眾復活嚇壞親友

葬禮上棺材發出碰碰聲　老婦當眾復活嚇壞親友

徐若瑄拍吻戲遭揩油「假公濟私」　為戲忍耐：再一次會選擇賞他6巴掌！

徐若瑄拍吻戲遭揩油「假公濟私」　為戲忍耐：再一次會選擇賞他6巴掌！

瘦子連線歐陽靖重現：小跑豬來了～　諧音歪樓變迷因..兩人笑瘋

瘦子連線歐陽靖重現：小跑豬來了～　諧音歪樓變迷因..兩人笑瘋

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面