大專學研加給+15%「高教工會籲公私同步」　教長允諾補助私校

▲教育部長潘文忠。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

行政院日前宣布軍公教調薪4%、國立大專教師學術研究加給調整15%，高教工會發起連署要求私校教師比照公立，明年也同步調漲。教育部長潘文忠今（15日）表示，公私立大專校院教師本俸應該一致，至於學術研究費存有「彈性」，允諾會透過經費上的補助，協助私立大專校院提升教師的學術研究費。

潘文忠今接受媒體聯訪指出，大專校院教師薪資分為本俸和學術研究加給，依《教師待遇條例》，公私立大專校院教師本俸應該一致，但學術研究費則給私校留有彈性。

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潘文忠說，教育部一向支持私校應該提高教師待遇，因此在111年教育部就編列6億多的預算，補助私校調漲教師本俸，未來也會透過經費上的補助，讓私立大學盡量提升教師學術研究費，提供必要資源，讓公私立學校教師待遇都能同步提升。

高教工會日前指出，依據《教師待遇條例》第17條規範，私校教師學術研究加給，應準用公立學校教師，並提出三項連署訴求，包括要求公、私立大專校院教師，明年度起同步調漲15%學術研究加給；私立大專校院教師待遇調整費用，由教育部編列預算補助；行政院和教育部應逐年提升高等教育公共資源投入經費，朝公共化邁進。