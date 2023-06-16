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大陸 大陸焦點 特派現場

擁抱梅西的瘋狂球迷身份疑曝光　為了看偶像「每天跑5千米」

記者任以芳／綜合報導

世界盃冠軍阿根廷15日在北京與澳洲進行一場友誼賽，下半場出現一名的大陸瘋狂球迷衝進現場擁抱球王梅西(Lionel Messi)，引起關注。事後，這位瘋狂男球迷的身份疑似曝光，還親自解釋來龍去脈。原本他想和偶像拍照，至少要準備10萬人民幣，只好自己每天跑5千米，模仿外國球迷衝進球場，沒想到計畫成功，也惹來違規問題。

陸媒《搜狐》報導稱，有一名大陸網友「餓了沒」承認就是衝進現場的瘋狂球迷，還說梅西特地跟經紀人交代不要為難他，覺得很暖心感謝。

該名疑似闖進現場的球迷說，本來想要透過正規渠道和梅西合影，費用要10萬+人民幣（近50萬台幣），後來想到國外也有球迷衝到場地的舉動，為了確保能跑到梅西身邊，每天練習跑5千米，持續一星期。

▲▼ 擁抱梅西的大陸瘋狂球迷疑似身份曝光 。（圖／翻攝 搜狐體育）

▲遇到瘋狂球迷鬧場，保安又氣又好笑。（圖／翻攝 搜狐體育）

之後給朋友買票，幫自己掩護。不過關鍵時刻，朋友臨陣脫逃了，只剩自己衝進場內。該名網友還揭曉自己真正身份，只是普通的學生球迷，推翻之前外界猜測「主辦方串通的噱頭」。

儘管這位瘋狂球確實帶來迷不良示範，行為不可取。但也給場邊球迷帶來歡樂瞬間，就連追逐的保安大哥也又氣又好笑。還有球迷發現，場邊保安制服下面卻穿著阿根廷的球衣。

▼ 保安也是阿根廷隊球迷。（圖／翻攝 搜狐體育）

▲▼ 擁抱梅西的大陸瘋狂球迷疑似身份曝光 。（圖／翻攝 搜狐體育）

▲▼ 擁抱梅西的大陸瘋狂球迷疑似身份曝光 。（圖／翻攝 搜狐體育）

▲當天送球給梅西的大陸快遞小哥是馬拉松健將。（圖／翻攝 搜狐體育）

另一名幫梅西送球的快遞小哥，真實身份也曝光。當天阿根廷和澳洲友誼賽的開球儀式，來自大陸電商京東的快遞小哥欒玉帥梅西送球並向他揮手加油。

綜合陸媒報導，欒玉帥是2021年北京半馬非職業選手的第一名，被網友評為「跑得最快的快遞小哥」。

2015年，欒玉帥離開吉林老家來到北京成為一名快遞員，在摸索總結出經驗和技巧後，不到一年便成為了站點的「單王」。因為跑得快送件多，逐漸得到公司賞識。

2017年，他第一次接觸馬拉松，開啟跑步人生。2019年，欒玉帥的速度達到了馬拉松國家一級運動員標準，加入了元大都馬拉松冠軍俱樂部併成為A組隊員；2020年南京馬拉松，跑出2小時25分創造個人全馬最好成績；2021年北京半程馬拉松，欒玉帥跑出了1小時10分31秒的好成績，獲得非職業組第一名。

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