2023美販運人口報告上調港評級　駐港公署、港府痛批：荒唐報告

▲港府痛批美國《2023年美國販運人口報告》毫無事實根據。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

針對美國國務院《2023年美國販運人口報告》將香港評級從「第二級觀察名單」上調至第二級，香港特區政府今（16日）表示強烈不滿和堅決反對，痛批美國評論毫無事實根據，「在香港，販運人口從來不是普遍存在的問題，亦無任何跡象顯示犯罪集團以香港作為販運人口的目的地或中轉站。」

港府發言人稱，過去3年多面對新冠病毒病疫情帶來的挑戰，港府一直積極主動和全方位打擊販運人口活動，並在打擊販運人口和加強外佣保障方面投入大量資源。

港府發言人指出，美國國務院無視港府在打擊販賣人口方面的不懈努力，一再攻擊特區以一籃子法例處理的模式，堅持香港應推行單一販運人口法例，完全暴露了美國的雙重標準，令人難以信服。單單因為香港採取一籃子法例的模式打擊販運人口，而忽略港府的努力和成果，令人質疑報告的可信性及客觀性。

針對美國國務院釋出「年度人口販運報告」，中國外交部駐港公署發言人也表示堅決反對，「美報告把人權當作『污名工具』，充滿政治偏見，毫無公信力可言！」

中外交部駐港公署發言人強調，美方年復一年罔顧事實，在人口販運問題上炮製虛假報告，誆騙世人。事實上，美國才是世界頭號人口販運大國。據美國務院估計，每年從境外販賣到全美從事強迫勞動的人口多達10萬人。

中外交部駐港公署發言人指出，無論美方如何掩飾，都洗刷不了自己「奴隸貿易國」的歷史原罪。無論美方如何辯解，都改變不了自己強迫勞動來源國、中轉國和目的地國的鐵證事實。

最後他補充，「香港國安法」實施以來，香港重整行裝再出發，法治得到捍衛，正義得到伸張，香港重新成為全球最安全的城市之一，市民的各項合法權利得到更好保障。美國對相關事實視若無睹，強行借所謂販賣人口抹黑香港國安法，自說自話、自我催眠，充分說明了何為「永遠叫不醒裝睡的人」。