平價NET有真皮包！妹子翻吊牌「只要759元」驚呆：不是仿皮

▲服飾品牌NET自1991年創立。（圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

因低調行善的風格，本土時尚品牌「NET」大受好評，很多人也喜愛平價、CP值高的商品。就有女網友去逛NET時，突然對一款包包的質料產生好奇，一翻吊牌，發現成分主料標示100%牛皮，詫異直呼「沒想到NET也有真皮包欸！」且價格只要759元，話題引發熱議。

這位女網友在Dcard貼文「看過來！NET包包」，說她本來在NET不會特別看包包，近日去逛時，無意間看到一個「荔枝皮」包包，「以為是那種仿皮的 竟然看到旁邊有皮標！然後就看吊牌：牛皮！沒想到NET也有真皮包欸！」而且還有3個顏色，分別是咖啡色、黑色、墨綠色。

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原PO也貼出吊牌照，曝光成分處主料標示「100%牛皮」，裡布則是「100%聚酯纖維」，至於價格是759元。她也在留言處直呼，「標籤都寫了，應該是真皮包，我原本也不相信，看了標籤才知道。」

▲原PO在NET發現真皮包包。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，有妹子也驚呆，「我我我不信」、「標籤看看就好？」「標籤好像算檢驗標吧？如果亂寫被抓到去抽查就會罰款停賣耶」、「不會掉皮吧？」其中，就有內行人提到1名詞，「二層皮也算是真皮喔？」「二層皮是什麼？」「二層皮是真皮喔！是更下面的皮層。」

據了解，牛皮橫切時會分成兩層甚至三層，其中第二層就是二層皮，其纖維組織較疏鬆，抗拉強度比較沒有頭層皮那麼好，通常會做得比較厚增加強度。此外，因缺乏原生表皮，表面會比較粗糙，得打磨、噴漆、上樹脂或貼膜。不過，這不代表二層皮是劣質皮，有些皮包為了定型還會搭配使用。