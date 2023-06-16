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紅綠燈「1規定」一半的人都答錯！　老司機搖頭：太多人不知道

▲▼號誌。（圖／粉專「台南式 Tainan Style」授權引用） 

▲只亮圓形綠燈時，可以左轉嗎？（圖／粉專「台南式 Tainan Style」授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

有時會在路上看見四燈式號誌，如果只有亮圓形綠燈，可以左轉嗎？臉書粉專「台南式 Tainan Style」日前透過IG限時動態簡單統計大家的答案，結果發現有半數的人都答錯了，「答案是可以左轉」。

臉書粉專「台南式 Tainan Style」發文直呼，「竟然超過一半以上的人都答錯！」粉專日前透過IG限時動態詢問大家「只亮圓形綠燈可以左轉嗎？」結果有1萬2955人回答可以，1萬6901人回答不行，實際上，「答案是可以左轉」。

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▲▼號誌。（圖／粉專「台南式 Tainan Style」授權引用）

▲有超過一半的人答錯了。（圖／粉專「台南式 Tainan Style」授權引用）

根據《道路交通標誌標線號誌設置規則》第206條，圓形綠燈在無其他標誌、標線禁制或指示下，即表示准許車輛直行或左右轉；在未設行人專用號誌處，則代表准許行人直行穿越道路。而箭頭綠燈部分，則代表僅准許車輛依箭頭指示方向行駛。

粉專也進一步解釋，有左轉箭頭又有圓形綠燈的情況應用在「早開綠燈」，意思是這個方向的綠燈比對向車道的綠燈還早亮、對向車道還是紅燈，而這段時間就是讓想左轉的車有時間不受對向車流干擾趕快左轉，也避免堵住後方直行車。

粉專表示，若是只有圓形綠燈亮起的情況，代表對向車道也是綠燈，這時若要左轉，得禮讓對向直行車先行，等對向直行車通過後方能左轉。因此粉專強調，「不是不能左轉！只要是圓形綠燈，都可以左轉、直行、右轉，只是要禮讓直行車先行，並且注意通行的行人。」

▲▼號誌。（圖／粉專「台南式 Tainan Style」授權引用）

▲粉專製圖說明。（圖／粉專「台南式 Tainan Style」授權引用）

過去「彰化縣警察局溪湖分局」也曾貼出交通安全規則宣導：

當圓形綠燈亮起時：可以直行、左轉、右轉
當箭頭綠燈亮起時：依指示方向行駛

此外，由於號誌的規則仍有許多人不清楚，因此桃園市政府也在中壢區「中正路與中大路口」的號誌燈旁邊加上「文字標示」，要駕駛人牢記「（箭頭）對向紅燈放心左轉；（圓燈）對向綠燈小心左轉」的行車原則，維護路口安全，也改善交通壅塞的現象。

話題引發討論，不少網友留言表示，「真的是學到了」、「終於提起這個話題討論，因為真的有太多人不知道正確答案」、「超想宣導這件事的」、「很多地方有掛牌子解釋」、「上了一課」、「許多號誌真的要常遇到才懂」、「可見很多人駕照要重考」、「我更沒想到常見的交通號誌卻那麼多人不懂」。

▼中壢區「中正路與中大路口」的號誌燈有文字標示。（圖／翻攝自桃園市政府）

▲▼ 。（圖／翻攝自桃園市政府）

本文經粉專「台南式 Tainan Style」授權引用

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關鍵字：

綠燈號誌左轉圓形綠燈台南式TainanStyle

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