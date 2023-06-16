女志工「2謬論」打臉！陳柏惟私訊22字道歉　訊息截圖曝光

記者葉國吏／綜合報導

前立委陳柏惟15日遭志工團女成員指控性騷擾，陳柏惟道歉後又被女志工發文打臉，直言「我知道陳柏惟有很厚的防護罩。」隨後女志工在留言處貼出陳柏惟22字私訊截圖，同時寫道「這一篇就只是做個最後澄清。」

▲陳柏惟被指控性騷擾女志工，15日發出聲明道歉。（圖／翻攝自Facebook／3Qi.tw陳柏惟）

陳柏惟昨晚在臉書發文道歉，對於被指控性騷表示「對於巫小姐的指控與造成她不適的言論，我先在此誠摯的向她道歉」。他直言，在這件事情上，自己傷害支持者的期待與信任，「我認為連自己的支持者都照顧不好的人，沒有資格成為一個民意代表候選人」。

對此女志工在臉書發文針對陳柏惟道歉文揪出2點謬論，表示陳柏惟道歉文中說「該職場是在我的選區」，女志工透露地點實際上是在彰化市。另外，陳柏惟在道歉文中提到球隊騷擾事件，女志工則說「我不想要將本次的事件扯上任何人，但我所描述之事，確實是也能夠透過第三人被證實的。」

▲陳柏惟私訊女志工道歉。（圖／翻攝臉書）

女志工坦言「我知道陳柏惟有很厚的防護罩」、「我只是想把我所發生的事情、事情的真相是什麼？陳述出來，警惕大家。」隨後女志工在留言處寫道「剛剛才看到陳先生私訊向我致歉。但我這一篇就只是做個最後澄清。謝謝大家。」

從女志工貼出的私訊截圖可以看到，陳柏惟訊息中寫道「如果我還能做什麼來向你表達歉意，請讓我知道，謝謝。」