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B肝帶原者定期追蹤發現早期肝癌　無線射頻燒灼術後復原良好

▲B肝帶原者定期於南投醫院追蹤、發現早期肝癌 進行無線射頻燒灼術後復原情況良好。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

▲B肝帶原者定期於南投醫院追蹤、發現早期肝癌 進行無線射頻燒灼術後復原情況良好。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

70歲的賴姓老翁是B型肝炎帶原者，多年來都定期在腸胃科門診接受檢查追蹤，近期透過腹部超音波檢查時，發現肝臟約2公分腫瘤，進一步安排核磁共振檢查，確認為肝癌，經醫師採取俗稱電燒的無線射頻燒灼術（RFA），術後2天便順利出院返家。

衛福部南投醫院肝膽腸胃科醫師黃仲岐指出，肝癌主要是根據巴塞隆納臨床肝癌分期（BCLC Staging）的臨床指標，分成O期（極早期）、A期（早期）、B期（中期）、C期（晚期）與D期（末期），賴翁即屬A期肝癌，而早期肝癌病人的預後良好，可採取手術或無線射頻燒灼術治療、清除腫瘤。

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▲，圖非文中病人。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲南投醫院肝膽腸胃科醫師黃仲岐看診情形，圖非文中病人。（圖／衛福部南投醫院提供）

黃仲岐說明，肝癌的治療方式多，手術治療、栓塞療法、無線射頻燒灼術、放射治療、標靶治療等，會依據患者的肝功能、腫瘤大小、腫瘤位置及腫瘤數量等狀況，溝通討論後，安排適合的治療方式；無線射頻燒灼術是透過超音波影像導引定位，將治療針置入肝臟腫瘤，利用電流產生熱能來燒灼癌細胞，與手術相比傷口較小、術後恢復較快、疼痛度較低，適合治療早期肝癌，治療效果好。

黃仲岐強調，早期肝癌有較多的治療選擇，且預後較佳，更能免去後續辛苦的放療、標靶治療等；慢性病毒性肝炎感染者（慢性B型、C型肝炎）、肝硬化病人及有家族病史者，皆是肝癌的高危險族群，黃仲岐建議可養成運動習慣、體重控制、不要過度飲酒，而慢性B、C肝炎患者應定期接受抽血檢查GOT、GPT等肝發炎指數、腫瘤標記以及肝臟超音波檢查，才能早期發現早期治療。

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