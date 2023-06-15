「台版吳哥窟」楠西萬佛寺8／5重新開放入園！今夏最夯仙境打工換宿

▲楠西萬佛寺6/15～6/18於台北車站一樓舉辦一系列「信仰善良」公益活動。（圖／記者周宸亘攝，下同）



記者張惠媛／台北報導

台灣雖然腹地小，卻坐擁豐富的大自然資源，尤其是迷人的山海景致，一直以來都吸引許多國外旅人到訪，位於台南市楠西區的楠西萬佛寺－小普陀禪修公園，就以獨特奇石地形及多元生態，被譽為「台版吳哥窟」，楠西萬佛寺在疫情前爆紅後，疫情後終於將再次對外開放，今（15）日起，一連四天於台北車站一樓大廳舉辦一系列「信仰善良」公益活動，今日則為「小普陀禪修公園」開園記者會暨侘寂之美攝影繪畫展，多位民眾和貴賓出席共襄盛舉，楠西萬佛寺方丈和尚法藏法師也期望在人來人往的台北車站，能讓更多人感受人心善良的力量，並有機會認識楠西萬佛寺的美麗景致。

▲西拉雅國家風景區管理處處長徐振能。



西拉雅國家風景區管理處處長徐振能分享，第一次去到楠西萬佛寺－小普陀禪修公園就覺得身心靈都感受度不一樣的能量，因此希望打造一個「仙境旅遊」行程，推廣楠西萬佛寺的宗教美學、建築之美，讓民眾體驗與眾不同的旅遊方式。楠西萬佛寺為了讓民眾更容易親近大自然、進行深度文化體驗，也提供換宿服務，這股「淨化心靈」的風潮，連樂天女孩也好奇！樂天女孩亦將於七月份參加兒童營隊活動，體驗打工換宿、入境隨俗。

▲楠西萬佛寺方丈和尚法藏法師。



法藏法師表示：「我們的打工換宿其實是專才換宿，且不一定來佛寺做事情，例如來北車支援活動一天，就可以到萬佛寺直接換宿一晚，免費提供一泊二食；或者像有一位醫生來楠西社區義診，也可以換宿，樂天女孩就是看到我們的訊息，她們也會來參加7月份的兒童營營隊活動，體驗打工換宿、入境隨俗。」

▲國立故宮博物院黃永泰副院長。



以台南楠西萬佛寺為中心，距離約30分鐘車程的景點有曾文水庫、梅嶺、龜丹溫泉、百年江家古厝及玉井老街等，非常適合一日、或兩天一夜的深度旅遊，國立故宮博物院黃永泰副院長也特地出席小普陀禪修公園開園記者會，他也說道：「之前去參觀的時候就覺得如果小普陀禪修公園能開放一定很棒，而當時法藏法師已經有計畫要開放。」談到法藏法師與故宮的緣分，黃永泰副院長指出，法藏法師具有很大的影響力，對於傳承佛教經典相當有助益，他更引用《妙法蓮華經》中的經典「入於塔廟中，一稱南無佛，皆已成佛道」，呼籲許多想親近山林、體驗仙境旅遊的旅人們，預約進入楠西萬佛寺－小普陀禪修公園，來場獨一無二的文化體驗。

楠西萬佛寺方丈和尚法藏法師表示，台北車站人來人往，選在這裡舉辦記者會和一系列的「信仰善良」公益活動，主要就是希望讓更多人有機會知道楠西萬佛寺，「師父們其實都很支持，不只是我們寺裡的師父，其他地方的師父也覺得這樣的方式很好，我想年輕人也不願意無功受祿，所以我們提供專長換宿讓年輕人可以有機會接觸到我們的環境。」法藏法師進一步指出，宗教也經常會被賦予不一樣的眼光，不過這些活動都只是要讓大家知道，「佛教本質就是做眾生不請之友」，無論你是不是佛教徒，都可以透過這樣溫馨、自省、再出發的場域重新認識自己的內心，如同本次的活動主題「信仰善良」，傳達出「我善良就是我的價值」的理念。

「信仰善良」活動現場也有楠西、左鎮等地方農產品及創生攤位，楠西萬佛寺在地方上也積極連結在地產業、推動地方創生，如此新穎的舉措，法藏法師笑道：「佛教常常被誤為是在雲端上的，不要名利只要吃齋敲木魚，不是這樣的，宗教本來就是跟人連結的，連結的同時必須兼顧心靈跟現實，我們希望當信徒來到萬佛寺的時候，也可以藉此認識我們的地方產業，甚至可以購買到優良的農產品，讓地方產業互相扶持共好。」

▲莊敬高職擊鼓對於開場帶來精彩演出。



▲▼6/18為「世界街舞最高峰」台灣區決賽日，參與「信仰善良」活動「問世問事」就有機會抽中入場券。



「信仰善良」活動於今（15）日起～6/18在台北車站一樓大廳舉辦，為了拉近距離、為民眾解惑，更特別規劃了「問世問事」的時間，為不同年齡層的你解惑，同時，6/18也是「世界街舞最高峰」台灣區決賽日，只要參與「問世問事」就有機會抽到入場門票，一起見證將於2024登上奧運舞台的霹靂舞盛事，快揪親朋好友一起來問事、抽門票！今年夏天也預約來趟仙境之旅，用打工換宿重新認識台灣之美。