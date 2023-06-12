獨／被控不倫人夫！曾格爾「有信心」撕小三標籤　下一步規劃曝

▲「登山女神」曾格爾面對負面桃色風波新聞，表示相信法院會還給她一個清白。（圖／ETtoday記者攝）

記者黃宥寧／台北報導

剛征服完世界第三高峰「干城章嘉峰」旅程返台的「登山女神」曾格爾接受《東森新媒體ETtoday》專訪，除分享艱困過程，也針對去年鬧得沸沸揚揚的桃色負面新聞首曝光心起。她強調，自己就是全心全意在攀登計畫上，對於官司結果是有信心獲清白，最後更大方曝光下一步人生規劃。

面對負面新聞，曾格爾說，法院還在審理中，其實大眾很容易未審先判，如果大家可以等到就是法院審理出來，再做一個評判，其實都不遲，她也進一步解釋說，開庭日期與爬山時間重疊，而各方輿論，要去解釋外也真的是沈重壓力，但轉個念還是將心思放在完成攀登計畫。

曾格爾也說，台灣法規基本上就是主觀與客觀，然後知不知情等等的，法官再去做綜合判斷，當然也是取決於法官自由心證，但仍尊重司法審理，所以還是很有信心，因為她真的是全心全意專注在攀登計畫上面，目前就靜待判決。

▲曾格爾日前順利挑戰世界第三高峰。（圖／曾格爾提供）

曾格爾也分享接下來的目標就是，希望可以成為「全世界最年輕完攀14座8000米」的女生，然而這個目標只差2座山峰，也就是位在中國境內的「希夏邦馬峰」及「卓奧友峰」這2座山峰，值得開心的是，目前也找到管道可以進入攀登，但就是資金上，還需要5、600萬，因此若要完成這個目標，今年10月前一定要出發，而這2座山峰也是14座裡面較容易的，現在唯一要做的就是努力募資。

▲曾格爾勉勵女性可以透過意志力和信念去完成目標。（圖／曾格爾提供）

最後她也勉勵讀者說，不要覺得登山較適合男生，用實際成績證明，女性也可以做到。她說去年自己無氧攀登第10座高峰，拿到金氏世界紀錄，而雖然登山不是奧運項目，沒有金牌，但仍可去爭取一些世界可以看到台灣的方式，雖然女生先天有生理期、負重能力都沒男生來得優勢，但可以透過意志力，給自己很大力量跟信念去完成，就算我們來自海拔不超過4000多公尺國家，還是可以去完成14座8000米高峰。