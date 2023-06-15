台東少棒參加小馬少棒亞太區及華南金控盃U15　雙獲亞軍

▲小馬少棒亞太區及華南金控盃U15全國賽雙獲亞軍， 台東縣府舉辦慶功宴慰勞教練及選手。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導



台東縣少棒隊6月初代表我國參加菲律賓馬尼拉舉辦的「2023年美國小馬聯盟(PONY)亞太區少棒錦標賽」，及由新生國中為主體青少棒縣代表隊參加在新北市舉辦的「112年華南金控盃全國青少棒錦標賽」皆榮獲亞軍，縣府15日舉辦慶功宴慰勞教練及選手。

由卑南國小籌組小馬少棒代表隊自6月7日開賽以5連勝進入10日冠軍賽對戰日本隊，終場以一分差5：6「銀」恨，無緣代表亞太區參加7月底在美國舉行世界盃。另在新北市舉辦的「112年華南金控盃全國青少棒錦標賽」，由新生國中為主體的縣代表隊，冠軍戰終場以0：4不敵台中市代表隊，雖無緣籌組中華代表隊，但台東縣有4名選手入選中華培訓隊，分別為新生國中杜翊澤、泰源國中黃宥儒、卑南國中陳昱勛、許定捷，將在今年8月初赴中國參加「2023年第11屆亞洲盃(U15)少棒錦標賽」，繼續為國為台東爭光。

教育處表示，近年各級棒球成績斐然，應歸功於基層教練平日辛勤培訓選手，建置選手升學金字塔，歡迎優秀選手留在台東打球為地方爭功，另縣府持續爭取舉辦各級全國聯賽與選拔賽，不僅能夠帶動運動觀光效益，更能以行動力繼續推動棒球運動，讓地處偏遠的台東縣能夠在棒球界培育更多優秀選手。