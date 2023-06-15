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退演藝圈「許傑輝27字聲明」炸鍋　網見技巧高超：默認了？

▲▼（圖／翻攝自Facebook／許傑輝）

▲許傑輝宣布退出演藝圈。（圖／翻攝自Facebook／許傑輝）

網搜小組／劉維榛報導

「#MeToo」震撼彈！57歲男星許傑輝今（15）日宣布退出演藝圈，他接連被女星起底性騷擾，黃云歆指控10年前被要求「私下繳交性感作業」；而中信兄弟啦啦隊的成員短今（胡馨儀）也痛揭10年前選角騙局，在小房間被摸胸等。許傑輝的臉書也被網友灌爆，怒嗆「意思是...默認嘍？」

許傑輝12日第一次在臉書發文，坦言在課程中採用角色聲音模擬，要求學生公開示範、練習兩性聲音，雖然沒有肢體碰觸，但是確實欠缺考量，未考慮是否會令學生感到不舒服，「在選用聲音的層次配音想像與舉例，的確有欠考量、不應該有這樣的演練。」

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許傑輝也指出，要向課堂中的學生，對於他們感受到不舒服或不悅的地方，誠懇鄭重地道歉『對不起』！」並解釋近年已不再設計這樣的課程，教學均以劇組劇本實際需求為主。

而稍早他再度發聲，只寫下27字就神隱，「本人即日起，退出演藝事業，停止所有公開活動，深自反省，誠心道歉」。

底下網友砲翻，質疑許傑輝道歉文根本沒誠意，「要道歉要先面對錯誤啊？到底傷害了多少人」、「意思是...默認嘍？」「你要懺悔，應該自己走進警察局認罪，然後把自己關監獄，而不是暫時不工作關家裡躲」、「紙包不住火」、「原本以為是正派的人...唉」、「退居幕後當公關吧，避重就輕的技巧非常高超」、「還有多少未爆彈」、「請受害者勇敢提告」。

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