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濟州島發現疑似「中國秘密警察局」　南韓當局證實著手調查

記者陳宛貞／編譯

中國去年被爆在全球多國設立秘密警察局，監控海外異議人士，南韓媒體近日也發現，中國在南韓境內的秘密警察設施疑似就在濟州島，保安當局已經著手調查。

《韓聯社TV》獨家披露，南韓保安當局推測，濟州市內中國人密集區域一棟廢棄飯店很可能是中國祕密警察據點，這棟建築所有權2011年首次轉到中國籍人士名下，去年登記為法人所有，而該法人理事姓名為中文。

這棟建築大門深鎖，外觀看似已經停業，內部散落各種雜物，停車場的廂型車也積滿灰塵，似乎被棄置已久。據附近商家說法，這家飯店「因為疫情關門到現在都沒開，只聽說過主人是中國人」。

人權團體「保護衛士」（Safeguard Defenders）去年9月首度揭露中國海外秘密警察站，而南韓保安當局根據該團體主張，調查中國江蘇省南通市公安人士活動的過程中，掌握到秘密警察在南韓境內疑似據點在濟州島。

該設施相關人士雖在疫情爆發前的2019年就從南韓離境，當局仍在調查這間廢棄飯店內過去是否有不法情事。英國等地的中國秘密警局就被指用來向異議人士施壓、提供換新護照等行政服務，構成明確主權侵害。

南韓當局對此回應，「目前沒有已確認的不法情事，正與相關單位合作調查是否存在海外案例中的不法行為。」

首爾松坡區中餐館「東方明珠」去年也曾被點名為中國祕密警察據點，不過相關人員已經否認。而濟州島這家廢棄飯店一旦被確認為秘密警局，恐怕引發外交上的爭議。

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