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台東馬偕患者撐過12次化療　穩住大腸癌病情

▲癌症團隊用蛋糕慶祝郭先生完成12次化療。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲癌症團隊用蛋糕慶祝郭先生完成12次化療。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

阿美族青年郭先生於去年年底因腸阻塞入台東馬偕醫院急診，經大腸直腸外科劉張惠泉醫師緊急開刀，發現有腫瘤造成腸道阻塞，實施右半側結腸切除術合併淋巴結清除術及腸道吻合術沾黏廓清術，並將腫瘤送驗診斷為大腸癌三期。住在台東的郭先生接受劉張醫師的建議，從去年起即在台東馬偕接受化療，治療不間斷共化療12次，至本週療程結束，成功撐過手術及化療的不適，並穩住了病情。醫院為鼓勵郭先生成功完成療程，今天特別為他辦了慶祝會，癌症團隊及郭先生女兒皆到場慶祝。郭先生說阿美族是靠海而生的民族，從小就喜愛大海，因為這場病讓他無法下海玩水，出院後第一件事就是想去潛水抓魚貝及龍蝦。

▲大腸癌患郭先生述說從去年六月起的罹病過程。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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▲大腸癌患郭先生述說從去年六月起的罹病過程。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東馬偕自2015年即新增一名大腸直腸外科醫師，為因應愈來愈多的病患，於2022年再添一名優秀醫師投入醫療服務行列。劉張惠泉醫師是土生土長的台東人，2年前剛好有機會從台北馬偕轉調台東馬偕服務。大腸直腸外科醫師劉張惠泉醫師表示:在地醫療是醫院的目標，也是提高癌症五年存活率的不二法門。劉張醫師表示像郭先生這種成功個案算是他在台東2年來手中的第一例，許多病患都發現太晚，身體已虛弱沒本錢承受化療的艱辛。

劉張惠泉醫師公佈歷年來的台東大腸直腸癌的各期別發生率、回診率及5年存活率，發現台東大腸直腸癌的各期別發生率，約為一期22%、二期22%、三期36%、四期20%，與台北馬偕相比，第三期比率略高，表示發現癌症時間較慢；往後5年的回診率，除了第一年有98%的比率外，第三年至第五年則皆比台北馬偕低，尤其在第五年相差10%的回診比率。證明台東民眾仍存在有癌症要往外求醫的迷思。這也造成台東大腸直腸癌患者的五年存活率59%，低於台北馬偕67%，也低於全國平均65%。

劉張醫師表示：大腸直腸外科在台東經過八年的努力，無論在技術、設備上皆與台北同步，可處理大部分的癌症。建議台東民眾從國健署的預防篩檢(糞便檢查)、罹癌的治療，至後續的追蹤及復發後的醫療問題，皆可在地醫治，免除縣外就醫，全家長時間奔波之苦。

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