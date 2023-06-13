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巴拉卡驚現惡司機！不滿公路車佔路　竟突襲拉倒害騎士慘摔傷

▲濟南,自行車。（圖／CFP）

▲北市北投區巴拉卡公路是許多熱愛騎公路車練騎山路，豈料有名吳姓貨車駕駛，不滿騎士佔用路面，竟出手拉扯。（示意圖非當事人／CFP）

記者黃宥寧／台北報導

馬路你家的？北市北投區巴拉卡公路因坡度緩加上來往車輛較少，是許多騎乘公路車車友熱愛練騎山路之一。豈料，有名吳姓貨車駕駛因不滿同向公路車C騎士（化名）佔用路面，竟將車停路邊隨後下車等候C騎士經過，隨後伸出手拉扯騎士，導致騎士重摔在地送醫急救。士林地檢署偵結，依傷害罪將吳男起訴。

起訴指出，去年9月28日中午許，吳姓男子駕駛小貨車行經巴拉卡公路行駛，到二子坪停車場往北市方向約2公里處，不滿同向前方公路車C騎士佔用路面，竟萌生壞念頭，油門一催超越C騎士與其他車友後，將汽車暫停路邊，隨後下車等C騎士經過，伸出手拉扯騎士，導致騎士重摔在地。

C騎士因此造成右前臂擦挫傷、左膝擦挫傷等，經送醫急救，事後拿著醫院開立的診斷證明報警提告。

檢方認，吳男明知該路段為下坡路段，且公路車較一般自行車輕且敏銳，時速也會比一般自行車高，卻貿然出手拉扯騎士導致騎士摔車，據其他車友證述、吳男供述等，依傷害罪將他提起公訴。

近年公路車熱潮崛起，而「公路車」與「自行車」差異在於，公路車輪胎較細及重量輕，輪胎與地面間的摩擦力低，因此踩踏騎乘時會比自行車來得更快，也宛如自行車界跑車概念。

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