與朱立倫陣營意見不同起衝突？　侯友宜駁：外界不要見縫插針

記者崔至雲／新北報導

國民黨總統參選人侯友宜近來民調下滑，外界認為，最大主因正是黨內整合碰壁，據傳近期一場內部會議中，國民黨主席朱立倫更私下說，「必須要有權力的人才能解決」，暗指侯該親自出馬，而非等待黨中央救援。對此，侯友宜今（15）日反駁，「其實完全沒有這回事」，希望外面不要見縫插針，也不要無謂挑起衝突，黨內大家有志一同，選戰一定會贏。

▲侯友宜出席「貴子坑溪河川環境營造計畫」開工典禮 。（圖／記者許靖騏攝）



為對接選戰工作，黨中央與侯辦近期舉行多次內部會議，但據透露，幾次工作會議下來，雙方意見不同，雙方甚至還在會議上直接開槓。

侯友宜上午受訪時表示，其實完全沒有這回事，就像是政府開會一樣，每個單位有不同意見，但到最後一定會整合一起對著一個目標往前走，民主自由討論的DNA在國民黨本來就是一個氛圍，大家把問題攤開來共同齊心解決所有問題，希望外面不要見縫插針，也不要無謂挑起衝突，黨內大家有志一同，選戰一定會贏。

又據傳侯營對國民黨區域及不分區立委提名人選也有其想法，但朱營幕僚反嗆，立委提名是黨主席的權責。侯友宜說，不分區立委，相信主席跟他有最大共識，找到最優質，讓社會能信服、有專業的人，不只為黨，也為國家做更多事，這是主要目標。

媒體追問，覺得朱立倫在整合上要更主動？侯友宜表示，朱主席都非常積極跟他保持密切聯繫，都會共同面對挑戰。

另，對於侯友宜幕僚圈被不少藍營人士質疑，是否會找更多朱系人馬？侯友宜，這麼多年來，他在新北服務，認識各地好朋友，這次出來選總統，很多好朋友會自然歸隊，願意為他打這一場辛苦選戰，歡迎大家來幫忙，這段時間還有很多議題有待大家共同面對。

