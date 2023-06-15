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全台首家！「黃阿瑪主題超商」開了　獨家3款咖啡杯、周邊超Q

▲▼全台首家「7-11x黃阿瑪主題店」開幕。（圖／記者周姈姈攝）

▲全台首家「7-11x黃阿瑪主題店」今（15）日開幕。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）

記者周姈姈／台北報導

黃阿瑪來了！就有超商攜手社群擁有超過150萬粉絲的「黃阿瑪的後宮生活」打造全台首家「黃阿瑪主題超商」，主題店整體色系以明亮的黃橘色設計，搭配黃阿瑪與7位後宮的超萌圖案，從店外到店內都療癒，且還有主題店限定獨家咖啡杯以及周邊商品等，貓咪控們千萬別錯過。

全台首家「7-11x黃阿瑪主題店」就在台北市大安區（敦信門市）今（15）日開幕，從店外就帶來滿滿驚喜，招牌由黃阿瑪領軍帶上7位後宮，人口處玻璃窗上則有高達1公尺的招弟向粉絲SAY HI；一入店抬頭就能看到黄阿瑪及兔子灰胖的造型天花板，旁邊緊鄰著小花及柚子造型的周邊商品陳列櫃。

▲▼全台首家「7-11x黃阿瑪主題店」開幕。（圖／記者周姈姈攝）

▲門市從店外就很可愛。

▲▼全台首家「7-11x黃阿瑪主題店」開幕。（圖／記者周姈姈攝）

▲入店抬頭就能看到黃阿瑪及兔子灰胖的造型天花板。

▲▼全台首家「7-11x黃阿瑪主題店」開幕。（圖／記者周姈姈攝）

▲每個角落都可愛。

門市內牆面上充斥著满满黃阿瑪與後宮佳麗們的生活逗趣日常；為讓粉絲更加了解這些貓貓們，更設計一處介紹圖，包括黄阿瑪、招弟、三腳、搜可史、嚕嚕、柚子、浣腸以及小花共8位經典角色特色說明通通有。

▲▼全台首家「7-11x黃阿瑪主題店」開幕。（圖／記者周姈姈攝）

 ▲▼小花及柚子造型的周邊商品櫃。

▲▼全台首家「7-11x黃阿瑪主題店」開幕。（圖／記者周姈姈攝）

休憩用餐區牆面則由黃袍加身的黃阿瑪帶領後宮人氣角色大玩變裝風，宮廷生活經典重現，更特別設置43吋大螢幕輪番播放黄阿瑪的後宮生活經典影片。

此外，「7-11x黄阿瑪主題店」更特別針對 CITY CAFE打造主題店限定獨家專屬聯名杯，因應不同容量推出表情款(限定中杯使用）、黃阿瑪黃袍加身款(限定大杯使用）、迎賓款(限定特大杯使用)3款圖案設計，選購熱飮還可隨機搭配3款萌萌可愛的黃阿瑪設計杯套，貓奴們一定要收藏。

▲▼全台首家「7-11x黃阿瑪主題店」開幕。（圖／記者周姈姈攝）

▲休憩用餐區特別設置43吋大螢幕輪番播放黃阿瑪的後宮生活經典影片。

▲▼全台首家「7-11x黃阿瑪主題店」開幕。（圖／記者周姈姈攝）

▲用餐區牆面、桌子都有超Q圖案。

▲▼全台首家「7-11x黃阿瑪主題店」開幕。（圖／記者周姈姈攝）

▲「7-11x黄阿瑪主題店」還有獨家專屬CITY CAFE聯名杯，因應不同容量推出表情款(限定中杯使用）、黃阿瑪黃袍加身款(限定大杯使用）、迎賓款(限定特大杯使用)3款圖案。

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▲▼萊爾富推出珍珠奶茶。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富推出2款珍珠奶茶新品。（圖／萊爾富提供）

為慶祝新品上市，萊爾富即日起至6/27止推出優惠，「Hi Café特大杯黑糖珍珠奶茶」與「Hi Café特大杯鐵觀音珍珠奶茶」可享嚐鮮價59元。

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