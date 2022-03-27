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粉絲快看！首間「航海王主題超商」　買得到限定周邊、聯名飲料杯

▲▼全台首間航海王主題超商在桃園。（圖／7-11提供）

▲全台首間「航海王主題超商」在桃園。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

粉絲們快看！就有超商攜手日本經典動漫《航海王》打造全台首間「航海王主題店」，店內店外隨處可見魯夫、喬巴、娜美等人氣角色並集結各篇章經典回顧，航海王千陽號也抵達門市，另外還有限定周邊商品以及專屬飲品杯款。

全台首間「7-11航海王主題店」就在桃園蘆竹（航空門市），由日本航海王官方授權，店面以大量木紋色調為設計，入口使用海賊旗上特有的骷髏頭標誌，旁邊還有魯夫船長以及草帽海賊團迎賓；走進店內就是休憩用餐區，椅面是各個經典角色造型骷髏頭，一旁緊鄰著千陽號造型陳列櫃，販售各式限定周邊。

▲▼全台首間航海王主題超商在桃園。（圖／7-11提供）

▲店裡隨處可見魯夫、喬巴等經典角色。

▲▼全台首間航海王主題超商在桃園。（圖／7-11提供）

▲座位區抬頭一看就是藍天白雲和骷髏頭。

▲▼全台首間航海王主題超商在桃園。（圖／7-11提供）

▲椅子造型很可愛。

更吸睛的是，抬頭就能看見整片藍天白雲以及骷髏頭設計；櫃檯區陳列架特別改用酒桶造型櫃，冰箱區上方則有航向偉大航路的經典回顧，店內更有航海地圖等造景，讓粉絲一秒走進航海王的世界，CITY系列聯名杯更因應不同容量推出多款設計，海賊迷一定要全套收藏。

▲▼全台首間航海王主題超商在桃園。（圖／7-11提供）

▲粉絲一定要收集CITY系列聯名杯航海王款式。

▲▼全台首間航海王主題超商在桃園。（圖／7-11提供）

▲門市還有販售多款限定周邊。

萊爾富則分別在台南、新竹打造「幾米主題店」，其中台南南新店為全台首間幾迷門市，以幾米繪本《頭碰頭‧說說話》為主題設計，走進店內就會看見高約300公分的頂天大型打卡燈箱，可愛的長頸鹿從天花板向下探出頭，而燈箱背後即是幾米限定商品陳列區。

▲▼全台首間幾米主題超商－萊爾富台南南新店。（圖／萊爾富提供）

▲全台首間「幾米主題萊爾富」在台南。（圖／萊爾富提供，下同）

再來則是主題座位區，從桌椅到牆柱都有幾米繪畫的可愛圖像及療癒的省思文字，最後則是冷藏飲品區，牆面上有著小朋友從通道鑽出來的意象，搭配整片草地視覺的天花板，彷彿草地在天空，呈現天地反轉的感覺。

▲▼全台首間幾米主題超商－萊爾富台南南新店。（圖／萊爾富提供）

▲踏進店內會先看到超萌長頸鹿探頭。

▲▼全台首間幾米主題超商－萊爾富台南南新店。（圖／萊爾富提供）

▲座位區也可以看到幾米的蹤影。

幾米2號店為新竹護城河門市，店舖設計以幾米繪本《走向春天的下午》為主題，運用大量繽紛色彩以及豐富花草圖案，並搭配巨型「老馬查理」造型植栽，打造出彷彿老城區裡秘密花園的綠化門市。

▲▼萊爾富幾米主題店2號。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富幾米2號主題店開在新竹，以幾米繪本《走向春天的下午》為主題。

▲▼萊爾富幾米主題店2號。（圖／萊爾富提供）

▲該門市貨架空間僅佔一半，另一半為休憩區。

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