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終於等到！「幾米主題超商」來台北了　月亮燈箱、花牆超夢幻

▲▼幾米3號主題超商插旗迪化街。（圖／萊爾富提供）

▲3號幾米主題萊爾富插旗迪化街。（圖／萊爾富提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

幾米控一定要去！全台第3間「超商幾米主題店」終於開了，這次以《幸運遇見你》繪本為設計主題，店內採用明亮的藍綠色系、木紋元素，搭配仿生植栽花牆以及立體天花板星空燈箱，打造充滿夢幻氛圍的空間，且還能以優惠價收藏一系列幾米周邊。

萊爾富打造獨家「超商幾米主題店」，繼1、2號店選在台南、新竹後，3號店終於選在台北充滿懷舊氛圍的「迪化商圈門市」，以《幸運遇見你》繪本為主題，一走進店裡就可看到大型仿生植栽花牆，還有可愛小女孩、小貓及月亮燈箱，休憩用餐區融入現代工業風元素，採用深色木紋桌面搭配金屬高腳椅，牆面還有幾米書內的文字。

▲▼幾米3號主題超商插旗迪化街。（圖／萊爾富提供）

▲走進店內就能看見可愛女孩和月亮燈箱，超級療癒。

▲▼幾米3號主題超商插旗迪化街。（圖／萊爾富提供）

▲店面以明亮的藍綠色系為主。

抬頭更是處處有驚喜，萊爾富特別將星空元素設計成立體燈箱，置於天花板中，民眾只要一抬頭就能欣賞星空，現場還能以優惠價購買全套幾米繪本限定杯、幾米醫療防護口罩和幾米收納式環保袋等周邊。

▲▼幾米3號主題超商插旗迪化街。（圖／萊爾富提供）

▲用餐休憩區。

7-11則是將桃園蘆竹航空門市打造為「全台首間航海王主題店」，由日本航海王官方授權，店面以大量木紋色調為設計，入口使用海賊旗上特有的骷髏頭標誌，旁邊還有魯夫船長以及草帽海賊團迎賓；走進店內就是休憩用餐區，椅面是各個經典角色造型骷髏頭，一旁緊鄰著千陽號造型陳列櫃，販售各式限定周邊。

▲▼全台首間航海王主題超商在桃園。（圖／7-11提供）

▲全台首間「航海王主題超商」在桃園。（圖／7-11提供，下同）

更吸睛的是，抬頭就能看見整片藍天白雲以及骷髏頭設計；櫃檯區陳列架特別改用酒桶造型櫃，冰箱區上方則有航向偉大航路的經典回顧，店內更有航海地圖等造景，讓粉絲一秒走進航海王的世界，CITY系列聯名杯更因應不同容量推出多款設計，海賊迷一定要全套收藏。

▲▼全台首間航海王主題超商在桃園。（圖／7-11提供）

▲店裡隨處可見魯夫、喬巴等經典角色。

▲▼全台首間航海王主題超商在桃園。（圖／7-11提供）

▲座位區抬頭一看就是藍天白雲和骷髏頭。

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