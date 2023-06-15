餵藥案延燒！1童驗出三級毒品「苯二氮平」　複驗數值反更高

▲醫福會執行長林慶豐。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

新北市幼兒園餵藥案延燒，現傳出首批送驗的12名孩童中，有一人驗出三級毒品「苯二氮平（BZD）」雖結果也為陰性，但殘留量高於其他孩童，將持續調查是哪間幼兒園涉案。

醫福會執行長林慶豐表示，BZD數值在200 ng/ml以下都是陰性，該名孩童首次驗出20 ng/ml，送其他實驗室複驗後又驗出29 ng/ml，遠高於其他11人的1 ng/ml以下，目前正在確認是否有其他干擾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林慶豐表示，部立台北醫院委託的檢驗是採「定量」檢驗方法，使用亞培檢驗試劑施作，尿液檢驗可同時9種毒物，包括安非他命、大麻、鴉片、美沙冬、三環抗憂鬱藥物、苯二氮平等，首批12人檢驗都是陰性，只有1人數值略高。

BZD藥物為三級毒品與三級管制藥品，作用為安眠鎮定劑使用，長期服藥可能會產生依賴性，停藥後也會出現戒斷症狀。

林慶豐強調，醫福會已調閱該童健保雲端藥歷，發現其有去診所、醫療院所看感冒，經比對該感冒藥與BZD無關，已請醫院聯絡家長帶孩子回醫院做其他身體健康評估，有狀況時也會請兒科醫師予以回報。

根據醫福會最新統計，截至6/14諮詢電話增加7通，總共103通，其中86通來自其他幼兒園，大多來自新北市，但有零星個案來自台北市、桃園市。醫福會執行長林慶豐表示，目前共有29位孩童就醫，28人檢驗陰性，還有1人檢驗結果尚待公佈。