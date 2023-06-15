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日本「街頭必備1神物」　8成人都拿它！台人驚：蠻好用的

▲▼日本疫情,東京街頭。（圖／路透））

▲東京下雨街頭，許多路人撐著透明傘。（示意圖／路透）

網搜小組／劉維榛報導

台人最愛去日本旅遊，而一名網友搜尋東京街景影片時，發現當地下著大雨，路上有8成的日本人都撐著「透明雨傘」，比較台灣北部也常下雨，但台人的傘有各種花色，因此讓原PO好奇驚問「有沒有日本人只撐白色透明傘的八卦？」事實上，日本人愛撐透明傘，3個原因也曝光了。

一名網友在PTT問卦，他最近閒來無事，便找了一堆東京街景的實拍影片，發現有個頻道拍涉谷雨中景象時，「放眼過去...幾乎8成以上的人都撐白色透明傘」，鮮少其他顏色的雨傘，頂多黑色或素面為主。

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對此，原PO驚訝直呼，白色透明傘根本是日本人的「制服傘」，不像台灣人撐傘各種顏色、花色都有，最後他也不禁發問「有沒有日本人只撐白色透明傘的八卦？這也是約定俗成的規則嗎？」

底下網友熱議，「常走路，透明傘方便，不像台灣都騎車」、「因為全家、7-11、大創、Lawson都賣這種的」、「 因為超商賣的便宜貨就是透明傘」、「透明傘不會擋到視線，蠻好用的」、「採光好+看路方便」、「台灣超商也有賣便宜的透明傘啊」、「蠻奇妙的～日本百貨很愛賣漂亮花傘，然後日本路上沒人撐」、「他們口罩也都戴白色或素色」、「日本人的雨傘就是拋棄式的概念」、「這種材質環保又便宜，大家應該摸過吧？白色磨砂的觸感」。

至於為何日本人愛撐透明傘？根據《香港01》報導，有3個原因包括：減少和途人的碰撞、易於配搭與出沒各種場合、便宜且即棄。也因為許多人抱持「不見也不心疼」的想法，確實容易造成浪費，容易造成遺失專區被塞滿透明傘。

▼艷陽天，日本妹子撐著黑色素面傘。（示意圖／路透）

▲▼日本東京連日高溫。（圖／路透）

▲▼BIC CAMERA優惠碼券。（圖／BIC CAMERA提供）

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