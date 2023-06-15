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威力彩連16槓！今晚飆5.9億　4星座4生肖財運旺

▲▼威力彩。（圖／記者湯興漢攝）

▲威力彩連16槓。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者陳俊宏／綜合報導

威力彩連16槓，今天（15日）晚間開獎的頭獎上看5.9億。清水孟國際塔羅小孟老師分享，雙座、獅子座、金牛座和處女座，以及生肖「虎、龍、狗、馬」有偏財運，命中有福報，再搭配老師所說就能中大獎。

Top 4：處女座

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穀神星進入處女座的本命宮，然而穀神星在天體來說，其組成星體為岩石或冰。因此建議下注前可吃消暑水果或冰涼食品，也可尋找靠近山邊的投注站來下注，說不定可以因此中大獎！

Top 3：金牛座

木星與天王星進入金牛座的本命宮，加上穀神星進入金牛座的偏財宮，這也顯示金牛座的偏財運非常旺盛。然而，天王星為青色的行星，建議在下注前多吃青菜或喝青草茶，也可以尋找靠近草皮、草地或公園邊的投注站下注，說不定你會因此暴富。

Top 2：獅子座

火星與金星進入到獅子座的本命宮，顯示獅子座財運像火一樣在燃燒。所以建議在下注前，可以多冥想火焰，或吃煮熟的茶葉蛋，也可尋找靠近餐飲旁的投注站，說不定能為你帶來好運氣。

Top 1：雙子座

太陽與水星進入雙子座的偏財宮位，顯示雙子座在今天財運旺盛。而水星的顏色是呈現深灰色，五行為黑色，建議在下注時可佩戴黑色飾品，或穿黑色衣服，也可以吃米血糕、黑芝麻等食物，都能幫助整體財運加分。

►好運生肖：

虎、龍、狗、馬

►財神方位：

東北方

►財運時段：

11:00-13:00
14:00-15:00
18:00-19:00

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