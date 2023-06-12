威力彩連15槓！今晚飆5.5億　4星座4生肖財運旺

▲威力彩連15槓。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者陳俊宏／綜合報導

威力彩連15槓，今天（12日）晚間開獎的頭獎上看5.5億。清水孟國際塔羅小孟老師分享，金牛座、獅子座、雙魚座、雙子座以及生肖「虎、龍、狗、馬」財運旺盛。但他也強調，命中有福報，再搭配老師所說才會中大獎。

TOP 4：雙子座

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太陽與水星進入到雙子座的本命宮，顯示好運不斷。然而，太陽籠罩元辰宮位，今日偏財運勢還不錯，可藉由太陽的能量多穿金色衣服，或者多吃黃色食物，譬如玉米、燕麥、地瓜、南瓜等，能讓財運大加分。

TOP 3：雙魚座

雙魚座受到土星跟海王星雙雙進入本命宮，然而，土星為「大地之母」，因此建議在下注前，可冥想大地與稻穗，或多吃根莖類的食物，譬如胡蘿蔔、竹筍、馬鈴薯、芋頭、山藥等，能夠提升中獎機率。

TOP 2：獅子座

獅子座受到火星進入本命宮，加上太陽與水星進入到人際關係的宮位，因此建議今日下注時，可尋找風象星座的朋友來幫你購買，如天秤座、雙子座、水瓶座的朋友，可提升中獎機率。若你沒有這些朋友，就自己購買吧！

TOP 1：金牛座

金牛座的朋友受到木星與天王星進入到本命宮，木星有放大的能量，天王星有突發驚喜的能量。然而，木星是距離太陽第五近的行星，而木星外觀很像奶油的顏色，因此下注前可以吃奶油類的食物，或喝5口牛奶再去下注，說不定會中大獎。

►好運生肖：

虎、龍、狗、馬

►財神方位：

正東方

►財運時段：

11:00-14:00

15:00-16:00

18:00-19:00