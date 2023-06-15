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廣末涼子認出軌道歉！他揭1原因「風向變了」：性騷者可參考

▲42歲的日本女星廣末涼子14日坦承出軌米其林名廚小王，氣質女神形象一夕翻車。（圖／翻攝自IG）

▲廣末涼子坦承出軌米其林名廚小王，氣質女神形象一夕翻車。（圖／翻攝自IG）

記者閔文昱／綜合報導

42歲的日本女星廣末涼子近日被爆料疑似與米其林名廚有婚外情，第一時間雙方都極力否認，14日上午她態度180度大逆轉，改口承認出軌，表示已向家人道歉，宣布「無限期停工」。不過，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫發現，事件延燒至今，風向已悄悄改變，關鍵就在於「廣末道歉的態度誠懇」。

矢板明夫14日在臉書發文表示，廣末涼子這一次的婚外情事件，對很多她的支持者來說，可以說是晴天霹靂，而她本人付出的代價也是巨大的，不僅正在播出的4個商業廣告已經被下架，擔任的地方形象大使也被解職，今後還可能面臨巨額的經濟賠償。

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矢板明夫指出，廣末剛開始時並沒有承認婚外情，但越來越多難以反駁的事實被指出以後，她不得不低頭，且在承認之後，表現出非常謙卑的態度，發表的道歉信也寫的非常真誠，「她反省自己輕率的行動，向受到傷害的自己家人、特別是自己的3個孩子，以及男方的家人道歉，並寫道『我會把玷污了曾經最憧憬的演員這個職業的事實，還有傷害了鳥羽先生家人的罪惡感刻在心裡，好好思考今後的人生』。」

▲廣末涼子和老公。（翻攝自微博）

▲廣末涼子和老公。（翻攝自微博）

矢板明夫提到，因為廣末道歉的態度誠懇，本來對她口誅筆伐的日本媒體也開始轉向同情，出現了一些「她的家庭其實並不幸福」、「她從小就在演藝圈裡當明星被追捧、並不是很了解社會的險惡」等聲音，甚至有很多人開始認為「不過是一埸婚外情，她付出的代價或許太大了」。

矢板明夫認為，廣末的背後，或許有公關公司指點，這一次問題處理一開始是失敗的，但後來的道歉是成功的，而最近台灣也有很多公眾人物，被捲入了各種各樣的性騷擾案，「廣末的處理方式，或許有一些參考價值。」

矢板明夫說，作為公眾人物，如果做錯事，會給社會帶來不良的影響和示範，一定要透過深刻的反省、得到社會的原諒之後，才能夠復出。

不過，矢板明夫也強調，日本因婚外情而短暫或永久退出演藝圈的名人有很多，但往往男性比較容易被社會原諒，而女性所受到的指責要嚴厲得多，「這一點，男女是不平等的。我認為這是日本社會應該反省的地方。」

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