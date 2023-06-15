　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

當媽後妳就懂！婦女身心科醫師：別被世俗綁架，當個傾聽者而非控制者

文／女子學

「當了媽媽以後才知道」，這句話背後可能接上某個情境、某個事件、某個轉折，但無論是哪種型態，勢必皆與辛苦、忙碌、困難等形容詞，有著密不可分的關聯。

恰逢五月份剛結束，女子學團隊延伸母親角色議題，邀請專攻婦女身心醫學的捷思身心醫學診所院長李旻珊，和我們探討關於此身分的詮釋，由內而外一一解析無私下的真實樣貌，不管對應自己的媽媽，甚至本身就是媽媽，或許可從不一樣的角度，重新看待定義。

▲女性天生背負的壓力不比男性少。（圖／《82年生的金智英》劇照）

[廣告]請繼續往下閱讀...

比男性更壓縮的三明治：天生背負的壓力

在以儒家文化、思想為大宗的華人社會，我們時常可以看到女性背負著許多枷鎖。李旻珊醫師舉例，即便傳統上講「男主外、女主內」，但這個世代的要求除了希望女性照顧好家庭、負責教養責任，同時又要她們獨立自主、外出工作幫忙分攤家計，倘若上面又有長輩，便形成上對老、下對小的壓力，使女性被賦予的責任，比男性高上許多。

就像大家常說的「三明治世代」，女性的角色又顯得更緊張、更壓縮。另一方面，若女性較特立獨行、想活出自我、勇敢表現自己時，還是會有很多來自上一代的聲音給予批評，似乎沒有走上大眾所期待的那條路，就勢必得承受那些無止盡的負評浪潮，壓力也很難有釋放的一天。

▲母愛本來就是一個無私的身分。（示意圖／PhotoAC）

「好」的意義百百種，付出前先核對避免受傷

然而，正因為這些外在的期待，使不少媽媽在無形中困在「好」的框架裡面。我是不是一個好媽媽、好妻子、好媳婦……擔心這樣做不好、那樣做不對，時間久了不僅勞神傷心，也可能影響與家人間的關係。

「因此，我會建議要多溝通，核對家人的需求。」李旻珊醫師指出，以母愛而言，本來就是一個無私的身分，建議女性們當有類似想法出現時，不妨先問問自己：「什麼叫做好？」如果要相比，可能永遠都比不完，自己認定的好多半也與其他人不一樣。

另外，李旻珊醫師也分享英國心理學家Winnicott提出的 Good enough mother（夠好的媽媽）理論，沒有人能一直保持100分，要求完美主義不僅會減少進步的空間，對關係越想掌控，便越容易適得其反。

▲想保護孩子是身為母親的天性。（圖／《你的孩子不是你的孩子》劇照）

當一個陪伴的傾聽者，而非尖銳的控制者

當然，想保護孩子是身為母親的天性，所以自然會為他們排除種種風險，減少吃虧、受傷的機會。如此一來，不只媽媽會時時處於緊繃狀態，孩子在飽受壓抑的環境下成長，也容易產生負面的人格發展；李旻珊醫師建議，當孩子或另一半反應付出太多時，不妨先往源頭探究，觀察原生家庭教育，抑或是對依附關係的想像，必要時可尋求專業心理師協助，進而平衡改善。

▲良好的伴侶關係是健康家庭關係的主要原則。（示意圖／PhotoAC）

那麼，父母親該如何適時與孩子溝通呢？李旻珊醫師建議，由於科技資訊的發達，現在的小孩可透過很多管道獲取知識，身為家長應站在傾聽、陪伴的角度，試圖理解他們真實的想法、說出自己的意見，但千萬不要要求小孩照自己的方法做，寧可放手給予嘗試，增加自我成長的機會。

而一個家庭的組成，首要關係還是來自夫妻雙方。李旻珊醫師說明，良好的伴侶關係也是健康家庭關係的主要原則，如門診中常見的狀況是妻子當了媽媽後，將所有重心擺在孩子身上，卻忘了經營與另一半之間的關係，當先生覺得地位被取代後，就會有其他衍生的問題發生。

最後，李旻珊醫師呼籲，不管是媽媽、妻子、女兒、媳婦，女性在多重的角色中都要先愛自己，唯有如此其他人才會愛妳，在家庭裡面才能獲得平衡，發展相處舒適、得宜的互動關係。

延伸閱讀

既然無法改變自身的焦慮，那就改變挑選伴侶的眼光吧！從依附類型找出適合的另一半

交往時一定得報備行程？適時了解對方的生活作息，不過分「掌控」、但可大概「掌握」

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／央行出手！　「8縣市」第2戶貸款7成為限
僅開28天！　市府要求最大夜市搬遷
快訊／央行暫停升息！　重貼現率維持1.875%
快訊／許傑輝退演藝圈！　短今回應了
快訊／5年性騷8女同事！　北市罰2大過「免職」
許傑輝粉專灌爆！　IG留言「唯二藍勾勾」反應曝
航空股起飛！華航漲停爆58.8萬張大量　長榮航創高
快訊／輔英科大2女學生墜樓慘死　校方回應了
汐止童驗出三級毒品！　專家曝「數值真相」怒了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大學4年完成兵役＋就學　教長：近日公布具體方案

越式洗髮1400元「會想體驗嗎？」　過來人曝1服務：不舒服一個禮拜

受害者再+1！女團成員曝「被許傑輝叫到會議室」摸屁股：咬他下唇

XBB疫苗最快9月開打！今年擬進貨600萬劑　2類人建議優先接種

華航拍板引進1架A350-900租機　明年第一季派飛北美、歐洲航網

積極治療生命露出曙光！台東男挺過12次化療　穩住大腸癌病情

實習醫被爆「告白13歲病人」：嘴唇乾想幫你潤濕　爸見裸身片氣炸

「砂鍋粥加香菜」好友崩潰怒吼！他喊扯：夾掉就好啦…遭網轟

不是即期品！全聯鮮奶買一送一「99元佛炸了」　網驚：馬上去買

婦東海大學晨運被相思樹砸死　家屬怒告過失致死…校方回應了

1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開

「5億高中生」10大證據　夏男假結婚恐拿不到遺產

葬禮上棺材發出碰碰聲　老婦當眾復活嚇壞親友

徐若瑄拍吻戲遭揩油「假公濟私」　為戲忍耐：再一次會選擇賞他6巴掌！

瘦子連線歐陽靖重現：小跑豬來了～　諧音歪樓變迷因..兩人笑瘋

陳志強曝夫妻倆「每晚睡前必合唱」！　出賣曾智希睡相...網笑：記得報平安

著急奴才三度逼問「怎麼了」　喵喵暴打鏡頭：就跟妳說沒有!!

撞擊瞬間曝光！2女碩生雙載「直撞路樹」噴飛…翻滾摔溝1死1重傷

許傑輝遭控表演課性騷道歉　鍾欣凌：每個人都在記取教訓

風田一見李㼈愛女...害羞狂喊：超漂亮！　他霸氣保證：當我女婿沒人敢欺負你XD

大學4年完成兵役＋就學　教長：近日公布具體方案

越式洗髮1400元「會想體驗嗎？」　過來人曝1服務：不舒服一個禮拜

受害者再+1！女團成員曝「被許傑輝叫到會議室」摸屁股：咬他下唇

XBB疫苗最快9月開打！今年擬進貨600萬劑　2類人建議優先接種

華航拍板引進1架A350-900租機　明年第一季派飛北美、歐洲航網

積極治療生命露出曙光！台東男挺過12次化療　穩住大腸癌病情

實習醫被爆「告白13歲病人」：嘴唇乾想幫你潤濕　爸見裸身片氣炸

「砂鍋粥加香菜」好友崩潰怒吼！他喊扯：夾掉就好啦…遭網轟

不是即期品！全聯鮮奶買一送一「99元佛炸了」　網驚：馬上去買

婦東海大學晨運被相思樹砸死　家屬怒告過失致死…校方回應了

快訊／北市南港「小山貓」翻覆意外！　駕駛遭壓明顯死亡

獨／金勤挺黃云歆　揭許傑輝曾問學員「有做過嗎」

人間芭比Somi火辣合照「檳榔攤+事務所」飄台味　粉絲笑哭：奇景！

大學4年完成兵役＋就學　教長：近日公布具體方案

亞運倒數100天！體育署長鄭世宗承諾：一定直飛杭州

華航宣布今年底引進1架A350客機　規劃美西增班與加開西雅圖航點

越式洗髮1400元「會想體驗嗎？」　過來人曝1服務：不舒服一個禮拜

助總領先全球！　大聯盟國民隊教頭賽後拿彩色影印抗議

打掃房間翻出狗項圈！喵依偎熟悉味道睡著　飼主：牠過世好幾年了

東縣府即日起放寬屋頂設置太陽光電資格　最高補助20萬

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

生活熱門新聞

知情人曝「志明牛肉麵」搞事員工身份

清晨驚見「颮線」！3縣市大雨　今起3天全台最劇

彈出SIM卡「日本收110元」　台人批不友善！網逆風挺

退演藝圈「許傑輝27字聲明」炸鍋　網轟：默認了？

勞動部發錢「1圖看懂申請條件」　每月最高領1萬3

中場休息結束！　5天預測雨量「紫一片」

全台一路下到周末　端午連假天氣曝

餵藥案延燒！1童驗出三級毒品「苯二氮平」

YTR錄影一半「才知被騙600萬」慌了　追討過程曝光

無三高！他48歲就心梗　醫曝「2食物」釀禍

12星座下半年財運曝！「這1星座」有望財富大爆發

「超強運3生肖」6月下旬旺到爆！

5大病毒流行中！小孩紛紛出現這症狀　家長緊張掛急診

高中營養午餐「整桶像廚餘」！家長怒公審

更多熱門

相關新聞

洪佩瑜金曲8項入圍成最強新人

洪佩瑜金曲8項入圍成最強新人

從選秀節目《超級偶像》初試啼聲，一戰成名後，留下網路神曲〈踮起腳尖愛〉，便消聲匿跡的洪佩瑜，沉寂多年，終於帶著首張專輯《明室》（Silver Lining）回到人們的視野前。

擁有安全依附就是真的幸福？

擁有安全依附就是真的幸福？

廣播金鐘得主丁安妮

廣播金鐘得主丁安妮

小時候一定吃過的水果糖、美味棒

小時候一定吃過的水果糖、美味棒

向邊緣生物學習生存意義！

向邊緣生物學習生存意義！

關鍵字：

女子學婦女身心李旻珊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／許傑輝宣布「退出演藝圈」！

短今驚爆遭「許先生」小房間摸胸！

第3名女星痛訴許傑輝錄影摸臀

許傑輝連環爆性騷！《我的婆婆2》證實停拍他戲份

梅西說完這4字就離場　中國粉絲傻眼

知情人曝「志明牛肉麵」搞事員工身份

清晨驚見「颮線」！3縣市大雨　今起3天全台最劇

受害者又+1！和黃云歆、短今同場演出　她遭許傑輝「戳屁眼」：憤怒又噁心

「報復心強」狠角色星座Top 3

違停開車門害死22歲騎士　遭罰不服敗訴

貓鯊翻肚不動　園方貼告示笑翻網

即／高雄輔英科大「2女學生墜樓」！　命危搶救中

老翁怒搧大學生4巴掌後猝死　家屬索賠215萬

即／輔英科大2女學生「校園內同一地點」！　墜樓雙亡

彈出SIM卡「日本收110元」　台人批不友善！網逆風挺

更多

最夯影音

更多
1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開

1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開
「5億高中生」10大證據　夏男假結婚恐拿不到遺產

「5億高中生」10大證據　夏男假結婚恐拿不到遺產

葬禮上棺材發出碰碰聲　老婦當眾復活嚇壞親友

葬禮上棺材發出碰碰聲　老婦當眾復活嚇壞親友

徐若瑄拍吻戲遭揩油「假公濟私」　為戲忍耐：再一次會選擇賞他6巴掌！

徐若瑄拍吻戲遭揩油「假公濟私」　為戲忍耐：再一次會選擇賞他6巴掌！

瘦子連線歐陽靖重現：小跑豬來了～　諧音歪樓變迷因..兩人笑瘋

瘦子連線歐陽靖重現：小跑豬來了～　諧音歪樓變迷因..兩人笑瘋

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面