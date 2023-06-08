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從移工變新住民　丁安妮：如果我沒去認識這個社會，社會不會認識我們

文／女子學

甫踏入國立教育廣播電台，丁安妮正從長廊尾端前來，真摯的笑容在五月的艷陽下顯得格外燦爛；黑色的頭巾隨著沉穩的步伐飄逸，散發出一股內斂優雅的氣質。

跟隨她的腳步，我們進入了錄音室，安妮熟稔地坐在麥克風前，娓娓道來這22年的台灣故事，如同在廣播節目中分享故事給聽眾一樣，只是這次主角換成了自己。

▲臺博館「百年對話：跨國移動者與藏品的相遇特展」，促成百年的東南亞藏品與故鄉人的對話。（圖／丁安妮提供，下同）

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從移工變成新住民，那些他人口中的印尼印象

從小就獨立自主、喜歡闖蕩世界的安妮，22年前到了當時的竹東榮民醫院做看護，不僅與雇主家人們關係良好，更在三年後與阿公的孫子共結連理，成為大家口中的「外籍新娘」。

但成為新住民後，比起當移工時多了質疑的聲音，以往或許買完菜就回家，但現在太太的身分免不了出入社交場合，開始遇到有些台灣人會問：「老公給你多少錢啊？」畢竟十幾年前的台灣一直有「用錢買外籍配偶」的印象。

▲與先生結婚前，曾因宗教關係焦慮到嚴重失眠，最後先生為愛成為穆斯林。

不只台灣人，甚至有些印尼人也會因刻板印象認為：嫁到台灣的外籍配偶，通常先生經濟能力都很好，結婚後大可不必像移工一樣工作、照顧長輩，因此看到安妮照顧公婆時，會產生質疑：「結婚後還要照顧人，那還不如當移工。」

近幾年來，安妮深思自身穆斯林的信仰，重新戴上了頭巾，也不免在生活中遇到一些趣事：像是剛好在醫院照顧婆婆，卻被護士問到：「你們找到看護囉？」、「等下把單子拿給你的雇主。」這些誤會讓她哭笑不得地回說：「我是她的媳婦啦！」

▲該改變的從來不是如何稱呼，而是那積重難返的偏見。

大眾根深柢固的標籤仍認為，戴頭巾的就是印尼人，印尼人就是來工作的，但隨著台灣社會對外籍移工、新住民的認識增加，這些傳統的刻板標籤也逐漸脫落，更多人會用關心取代歧視與偏見。

▲細心打扮、穿搭是丁安妮每天的日常，總能利用各式頭巾搭出自我風格。

三百條頭巾的想望，從未遺忘的穆斯林信仰

提到戴頭巾的刻板印象，安妮說到：「在台灣戴頭巾一直是我的夢想。」以前的台灣對新住民、移工認識較少，路上看到有人戴頭巾不免多看兩眼，當時安妮也還沒做好心理準備面對，所以只好默默收藏各式頭巾、一點一滴地貯存在衣櫃裡，將自己的宗教熱忱寄託於此。

但身為穆斯林的她，始終沒忘記這個夢想，這幾年深思熟慮、心理做足準備後，安妮開始戴回了頭巾，即便會因此被投以異樣眼光、工作上的歧見，安妮仍毅然決然：「如果為此會丟了工作，那也沒關係。」

▲丁安妮受邀擔任台北開齋節主持人。

「如果我沒有認識這個社會，這個社會不會認識我們」

求知若渴的丁安妮，猶如海綿般樂於吸收新知，剛結婚後白天到工廠上班，晚上就到補校學習中文，從國小一路讀到高中，她也笑稱：「班上的新住民一開始有十幾個，到畢業時只剩下我一個！」

後來中文不斷進步，也讓她得到更多工作機會，不僅進入報社當新聞編譯、做翻譯，更在2014年成為國立教育廣播電臺節目《幸福聯合國》主持人，大方與聽眾分享印尼與台灣的文化交流，也有幸在隔年榮獲〈金鐘教育文化節目主持人獎〉。

▲繪本《有故事的郵票：東南亞的傳說與美食》獲選「好書大家讀」優良少年兒童讀物。

但這塊海綿貌似要將海水吸盡，永無止境證照，對於教育環地成長著。安妮現在不僅接了許多活動主持、戲劇演出，在廣告中也能看見她的身影；不僅利用閒暇時間精進自己熱愛的廚藝，拿到了四張料理相關證照，滿腹學習熱忱的她，現在也正攻讀靜宜大學的社會企業與文化創意碩士。

丁安妮覺得現在台灣給予的資源豐富，有不少語言、技藝課程協助移民們發展，讓初來乍到的移工、移民們能更快適應環境。

她也鼓勵新住民和移工，來台灣必須想好自己到底該做甚麼，並主動找資源學習，不管會不會有工作，先學起來做準備，隨時會有機會產生。

延伸閱讀

推動移工教育從來不只是為了移工！One-Forty 用行動翻轉「我們與移工間的距離」

從中文一竅不通，到成為廣播金鐘主持人，來自印尼的她在異鄉闖出一片天！

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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