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男友綁辮子頭6年沒洗！她受不了幫清理　頭髮下水瞬間超驚人

▲▼男子留髒辮長達6年沒洗，女友受不了幫他清理。（圖／翻攝自抖音／@alessandrasophiaa）

▲男子留髒辮長達6年沒洗，女友受不了決定幫他清洗。（圖／翻攝自抖音／@alessandrasophiaa）

實習記者林郁婷／綜合報導

有些人太多天沒洗頭就會受不了，但是國外一名男子綁著辮子頭，長達6年沒有洗過頭髮，直到女友實在受不了，決定幫他洗頭，除了洗髮精和護髮乳，還額外用小蘇打、檸檬汁和蘋果醋浸泡，總共重複洗了3次，頭髮才變乾淨，整個過程被紀錄下來，在網路上累積超過1300萬點閱率。

艾莉莎（Alessa）近日在抖音分享幫男友洗頭的影片，她表示男友留髒辮頭已經6年，這期間完全沒有清洗過，她最近受不了了，決定親自幫男友洗頭。

艾莉莎先讓男友的頭髮泡在水桶裡，接著依序倒入小蘇打、檸檬汁和蘋果醋，沒多久水就變得非常混濁，之後又重複洗了3次，最後用洗髮精與護髮乳再洗一次，頭髮才完全乾淨。

美國皮膚科醫生羅西（Anthony Rossi）指出，洗頭髮頻率要看髮型、髮質、頭皮出油程度及活動量，頻繁清洗可能造成頭髮乾燥暗沉，但長期不洗頭，也會累積油脂、皮屑與異味，因此建議最好是2到3天洗一次頭，如果是自然捲、髮質比較乾燥的人，則是應該5到7天洗一次。

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