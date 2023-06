百威啤酒致敬經典、揪金鐘影帝黃河展現真我　獨家百威聯名SEic電動自行車等你帶回家

消費中心/綜合報導

美式經典啤酒品牌「百威啤酒」Budweiser在朋友聚會場合一定會看見,充滿美式經典設計的瓶身外觀,一直以來都持續向消費者傳達獨特的品牌精神和美式文化,近年來百威啤酒也不斷跨域突破,發行限量NFT、與知名服飾品牌聯名⋯⋯等,皆引起討論話題,更擄獲了年輕人的心,今年夏天,百威啤酒以「創新多元」為核心價值,以致敬美式經典復古風格為靈感,推出「Follow Your Heart」集點贈獎活動,今夏喝百威就有機會獲得百威限量獨特贈品,更有機會把超強跨界聯名潮品帶回家!

▲金鐘影帝黃河、新生代個性模特Jing Tsai突破常規演繹GenZ態度,隨心展現真我至上真實個性。(圖/百威啤酒提供,下同)



百威啤酒釋出全新形象短片,除了有經典的美式風格,影片中更出現金鐘影帝黃河,攜手新一代個性潮模Jing Tsai,精彩演繹碰撞出全新火花。過往總給人「文藝青年」形象的實力派演員黃河,在這次的形象短片中,透過品百威Budweiser「Be Your True Self 真我至上」的精神,不畏懼他人眼光、展現真實的自我,傳達出可以任性、可以瘋狂的「隨心真我」態度,將百威品牌與街頭感十足的潮流態度完美結合,而透過大膽的構圖、鮮明的畫面色調,在在呈現出多元創新的概念和突破常規的宣示,表達出年輕人跳脫框架、真我至上的生活態度。

▲▼百威首創啤酒界AI結合TVC,跨界碰撞潮流藝術。

首創啤酒界AI結合TVC 跨界碰撞潮流藝術。

短片中黃河在喝下百威啤酒後,透過AI算圖不斷變化成Jing Tsai,運用AI技術在視覺創作呈現展示多變面向,象徵我們都是見證歷史的人,也代表打開百威的同時,同時打開了創意的無限想像,就像AIGC一樣,點亮了不受限制的藝術可能。

▲突破常規 Follow Your Heart 百威169cm巨大露營椅。

百威啤酒擁有眾多忠實粉絲,經典美式滋味讓人難以忘懷,百威也連年推出豐富集點贈品活動,讓喜愛百威啤酒的消費者有機會蒐藏獨一無二的限定贈品,6月15日起,凡購買百威啤酒330/500mL罐裝或330/600mL瓶裝,並為南聯國際貿易股份有限公司代理商品,下載百威「ABInBev集點」APP、並加入會員,用手機掃描拉環內側或瓶蓋內QR碼,即可參與集點活動兌換第一階段「Follow Your Heart」系列限量贈品,包括Follow Your Heart百威玻璃杯(皇冠款)、Follow Your Heart百威短褲、Follow Your Heart百威後背包、Follow Your Heart百威襯衫外套、Follow Your Heart百威棒球帽等5款精選單品,更多限量集點贈品將於7月17日開放兌換,數量有限、手速要快!

▲ARTICLE NO. 百威聯名鞋款及SEic電動輔助自行車,超強跨界聯名抽獎活動。

此外,今年百威啤酒更舉辦超強跨界聯名抽獎活動,在7、8月將各抽出數名幸運消費者獲得極具潮流價值的聯名鞋款與電動輔助自行車。與洛杉磯潮流品牌ARTICLE NO.合作的聯名鞋款,ARTICLE NO.鞋款以現代設計語言、復古情懷和極簡視覺體驗作為品牌核心,展現出時尚前衛的風格。另一個聯名品項是國內外都有眾多名人喜愛的SEic電動輔助自行車,價值99,000元SEic電動輔助自行車聯名款不僅擁有卓越的品質和性能,更結合百威啤酒的品牌精神,讓消費者能夠隨心漫遊,展現年輕世代的潮玩生活方式。

即日起至8月11日止,凡購買百威皇者鋁瓶活動包裝即有機會享百威啤酒 Follw Your Heart集點和抽獎雙重好禮活動,購買越多百威皇者鋁瓶,中獎機會愈高!

▲喝百威皇者鋁瓶抽雙重好禮。



本活動僅限年滿十八歲以上參與,詳情請洽ABInBev集點官網:https://pse.is/4x4z4x