傅崐萁駁餐會性騷！作家還原細節：看到女記者推他喊「你在幹嘛」

▲立委傅崐萁日前爆出曾對女性媒體人性騷擾。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者閔文昱／綜合報導

資深媒體人董成瑜日前控訴，曾被國民黨立委傅崐萁在一次餐會上性騷擾，更點名前台北市長郝龍斌可以作證，然而郝龍斌卻表示「無清楚記憶」。對此，當天也在場的作家李桐豪還原餐會細節，強調當天確實看到董成瑜將傅崐萁推開，並提高音量「你在幹嘛？」如今傅崐萁否認性騷，無疑是對當事者造成二度傷害。

董成瑜日前指出，自己曾在公開餐敘時，被當時擔任縣長的國民黨立委抓住手，她抽開後，對方竟站起來「抱住我的頭親我」，立委傅崐萁則急發聲明澄清。對此，董成瑜也證實加害人確實是傅崐萁，她表示，看到聲明覺得可笑，若傅崐萁以為自己清白，可以請郝龍斌出來澄清，相信他是誠實的人。不久後郝龍斌則發聲明表示自己沒清楚記憶，勸傅崐萁「坦然面對」。

對此，李桐豪14日晚間發文指出，近日發生在台灣metoo運動最大的困難乃在於，受害者鼓起勇氣揭開內心瘡疤，傾訴人生最難堪屈辱往事，卻被控訴的一方厚顏地辯稱，「那是你們的主觀感受，記憶太幽微了，一切都不算數！」去抵銷這個運動的正當性，也造成當事者的二度傷害，而董成瑜遭遇的就是這樣的反挫。

▲記者董成瑜指控藍委傅崐萁曾在餐會上「抱住我的頭親我」。（圖／資料照）

李桐豪還原，該場餐會是在2014年11月4號星期二中午，當時的九合一大選，台北市柯文哲、連勝文選舉進入尾聲氣勢消長很明確，國民黨高層透過當時無黨籍的花蓮市長傅崐萁設宴，邀請壹週刊高層，希望週刊可以對藍營友好些，與會人士包括裴偉社長、人物組的副總董成瑜、調查組副總，以及剛從旅遊組轉人物組的他本人。

李桐豪回憶，當天飯局的氣氛是融洽的，若飯局餐桌是一個時鐘，他的位置就在7點鐘的位置，連勝文坐8點鐘的位置，不過連因還有活動就先離開了，他正琢磨如何處理後續專訪連勝文的文章，不料此時突然聽到餐桌上有人提高音量說「你在幹嘛？！」抬頭就看到坐在三、四點鐘方向的董成瑜把傅崐萁推開，而事件完整經過，就如董成瑜在臉書所述。

李桐豪強調，對於這件事，2014年11月4號晶華飯店的午宴，他的記憶是這樣，「若說錯了，歡迎相關當事者來糾正我。」