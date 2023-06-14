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大陸 大陸焦點 特派現場

網紅「傑克辣條」虐殺升級！暗網開虐貓刑房　160根長針刺穿小奶貓

▲▼傑克辣條虐貓。（圖／翻攝自）

▲徐志輝虐貓行徑令人髮指。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

本名徐志輝的大陸網紅「傑克辣條」多次「行刑式虐貓」，將貓咪丟進果汁機攪打、放瓦斯爐上火烤、綁樹上毆打及拔指甲等。他背後的黑暗「產業鏈」不斷被挖出，數百名同好以「愛貓」名義組建群組、社團，實則傳播「虐貓」影片。遭曝光後，徐志輝和團夥甚至對反虐群體發出人身威脅，近日更揚言開設「紅色刑房」，開直播間虐貓，公開叫囂「警察也拿我沒辦法」。如此喪心病狂的行徑，卻無法受到法律制裁，警方任其逍遙法外。

徐志輝網名「傑克辣條」，在bilibili網站有35.4萬粉絲，認證是「知名美食up主」。徐志輝不單虐貓，還拍攝短影音在QQ群組分享。該群組還有很多人虐貓，他們以虐貓為樂，以分享虐貓心得為常事，並且大肆污名化愛貓人士。

▲▼傑克辣條虐貓。（圖／翻攝自）

▲徐志輝2022年甚至獲得政府頒發「阜南好人」的稱號。（圖／翻攝自）

整起事件會曝光是源自於一名長期致力於拯救流浪貓的網友，該網友在今年4月分享了一段影片，徐志輝把一隻有黑白花紋的奶牛貓綁在樹上，並毆打小貓、用鉗子拔指甲、剪貓爪，最終將貓咪活活用火烤死，手段極度殘忍。

隨後，網友挖出徐志輝其他虐貓影片，例如將貓咪丟到果汁機攪打、用瓦斯爐火烤等，並在名為「愛貓分享群」的聊天群組裡分享，自豪自己的「作品」都是「原創」，還稱「就算虐貓也不犯法啊」。

▲▼傑克辣條虐貓。（圖／翻攝自）

▲徐志輝被曝光後，繼續直播虐貓。（圖／翻攝自）

網友更發現，徐志輝竟曾獲大陸政府頒發的「阜南好人」榮譽，甚為諷刺。隨後，網友不斷接力發起「我為奶牛貓發聲」、「呼籲動物保護法」等話題，更讓此事登上紐約時代廣場。更有多位名人公開發文稱反對虐待動物，希望相關部門能重視此事。

徐志輝絲毫沒有收斂，同好群組馬上針對各路反對虐待動物的名人發出威脅，包括張馨予、趙露思、金星等藝人。

▲傑克辣條群組揚言公開張馨予個資。（圖／翻攝自微博／鴨聖婆）

▲傑克辣條群組揚言公開張馨予個資。（圖／翻攝自微博／鴨聖婆）

北京作家協會會員，網路作家「鴨聖婆」5月30日表示，自從張馨予為反虐發聲後，傑克辣條群組就開始揚言要公開張馨予的個人資料，自己在第一時間就截圖告知張馨予的團隊，並得到對方的回應，「他們還讓我們要小心！」

「鴨聖婆」等人原以為事情就到此結束，但沒想到虐貓群組竟變本加厲，再將趙露思、金星等藝人的個人資訊和手機號碼都公開洩露，「試問他們對明星尚且如此，我們普通人又該如何自保？」

▲▼傑克辣條虐貓。（圖／翻攝自）

▲徐志輝要開設紅色刑房。（圖／翻攝自微博）

「鴨聖婆」表示，傑克辣條群組的行為已經超越了虐待動物、傳播血腥影片的範疇，並對未成年人的心理健康造成了影響。據爆料，迄今為止，已有許多人遭到傑克辣條群組的騷擾，且數量仍在增加，其中包括明星、微博大V、網紅等，「還有許許多多的普通人，最過分的是，在這些普通人裡，還有未滿14歲的未成年人！成年人被他們騷擾尚且恐慌抑鬱，更何況是未成年人？」

「鴨聖婆」的PO文發出後，網友紛紛質問，「第三次上熱搜了，為什麼沒有警方介入取締」、「愛動物從來不是她們被傷害的理由，今天是人（肉搜）她們的個人資訊，明天就不知道會發生什麼了」、「到底要做到什麼程度上面才會管啊」。

▲▼傑克辣條虐貓。（圖／翻攝自）

▲大批網友拼盡全力收集資料公開虐貓團隊。（圖／翻攝自微博）

9日，「傑克辣條」再度被曝光，團夥開啟新商業模式，開直播間虐貓，靈感來源於紅房間，也就是臭名昭著的「N號房間」，消息一出，引發網友憤怒討伐。

「鴨聖婆」發文怒斥，「『紅色刑房』要真真實實發生在我們眼前了嗎？傑克辣條團夥揚言要開啟新商業模式，靈感來源於紅房間，也就是臭名昭著的『N號房間』。而他們也毫無顧忌的坦言，他們之所以這麼做的目的，就是為了讓我們破防，以及滿足自己變態的心理，從他們的話不難看出，他們真正享受的根本就不是虐貓，而是通過虐貓的行為來虐人！」

這次，徐志輝又一次上了熱搜。隨後，網友再度曝光稱，「傑克辣條」8日在虐貓刑房直播，用160根長針刺穿虐殺一隻小奶牛貓。

▲▼傑克辣條虐貓。（圖／翻攝自）

▲2021年志願者從網上獲得的廣為流傳的「虐殺小動物目錄」。（圖／翻攝自法治周末）

據《法治周報》報導，最令人無法接受的是，民間不斷接力，拼盡全力收集大量資料公開相關事件，卻似乎無法對虐殺者形成震懾，「他們依然逍遙法外，甚至變得比以前更囂張了。」甚至有施虐者揚言，「警察也拿我們沒辦法，我們沒有犯法。」

多年來，大陸始終缺乏一部防治虐待動物行為的法案，儘管民間對《反虐待動物法》或《動物保護法》的立法呼聲極高，卻始終未有結果。

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