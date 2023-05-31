逼車糾紛他下車破窗　3男互毆扭打…空車一路滑進工地！

記者陳以昇／新北報導

國道2號鶯歌交流道日前2部小客車互不讓道，互相逼車追逐並閃大燈，下交流道停等紅燈時，其中一名駕駛衝上前徒手捶破對方車玻璃，與對方駕駛及乘客扭打，整個過程都被後方行車記錄器拍下，警方獲報到場，雙方各執一詞，經調查其中一名駕駛竟是搶奪通緝犯，訊後依社秩法移送並解送歸案。

▲方男、鍾男、黃男在街頭互毆（由左至右） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，29日晚間11時許，有民眾報案指稱，鶯歌區福德一路與鶯桃路口發生3人街頭互毆事件，轄區派出所立即派員前往處理，3人全身多處受傷，互相指責對方不是，34歲鍾姓男子表示，當時開車載著朋友34歲黃男，從國道2號準備下鶯歌交流道，沒想到與24歲方姓男子駕駛的小客車發生行車糾紛。

▼車子未熄火衝向旁邊工地 。（圖／記者陳以昇翻攝）

當時鍾男小客車從內側車道要切到中間車道，輪胎已過車道線，方男的車在後方貼近，不但沒保持安全距離，還逼車、閃大燈，最後直接開遠燈，持續五分鐘，就在下了交流道後，鍾男不甘示弱也閃他大燈，方男氣不過，在停等紅燈時，衝下車徒手捶破鍾男車窗玻璃。

▼方男受傷坐在地上 。（圖／記者陳以昇翻攝）

鍾男與黃男隨即下車與方男發生衝突，直接在街頭扭打，連車子都不熄火，直接衝進旁邊工地才停下，整個過程都被後方行車記錄器拍下。警方初步查看，3人均有受傷，但都不願提出告訴，鍾男更被警方發現他是地檢署發布的搶奪罪通緝犯，依法解送歸案，雖互不提告，仍依社會秩序維護法移送。至於車輛違規部分依道路交通管理處罰條例第43條舉發，國道上違規行為，三峽警方也函請國道警察開單舉發。

▼鍾男經查是強奪通緝犯，依法解送歸案 。（圖／記者陳以昇翻攝）