騎單車遭叭...北市婦霸氣攔車報警　結果先吃罰單

▲老婦人遭汽車駕駛按喇叭後霸氣攔車報警，警方到場處理。（圖／翻攝社會事新聞）

記者張君豪／台北報導

11日中午12時30分許，台北市大安區敦化南路一段發生一起騎腳踏車阿嬤行經路口遭巷內駛出車輛按喇叭、阿嬤爆氣攔車報警的行車糾紛。轄區大安警方到場處理，發現雙方對路權認知有所不同，汽車駕駛楊男行經該路口時為綠燈，他認為阿嬤騎車硬闖路口很危險，才會鳴喇叭報警，但阿嬤則認為汽車駕駛應禮讓她，雙方爆發口角衝突。

事後有楊姓駕駛把影片PO上臉書「爆料公社」引發群眾討論。轄區大安警方指出，雙方對於路權認知各持己見，阿嬤認為巷口未設置行人專用號誌，汽車駕駛應禮讓行人優先通行；楊姓駕駛向警方喊冤說，當時號誌時向為綠燈，於途中驟然發現報案人騎乘腳踏車行經路口，這才鳴按喇叭示警。

警方指出：雖然該路口未設置人行道號誌，但老婦人在人行道逆向騎車，已觸犯〈道路交通管理處法條例〉74條「慢車駕駛人不按遵行方向行駛」可處300元以上1200元以下罰鍰，警將依法開罰，並當場告知雙方相關權益，雙方不願提告，老婦人取消報案後逕行離去。

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