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「超商浩克」甜蜜結婚照曝光　親喊「這2字」確認關係

▲▼超商浩克甜蜜結婚照曝光。（圖／翻攝自當事人IG）

▲超商浩克甜蜜結婚照曝光。（圖／翻攝自當事人IG）

記者林彥臣／綜合報導

今年5月大鬧便利商店的「超商浩克」，9日突然傳出與現任女友林女結婚，並且曬出結婚證書。隨後「超商浩克」也在IG上曬出甜蜜結婚照，還高調喊出「眼ㄆㄧㄚˊ的老婆」確認彼此的關係。

回顧整起事件，桃園朱姓男子於5月20日，在超商內失控猛砸商品被封為「超商浩克」，還把趕來壓制的警方打到腦震盪，員警持警棍狂毆回擊12下後將朱男送辦，引起各界熱議。

事後朱男的感情狀況浮出檯面，疑似男子友人爆料朱男是劈腿被抓到，被傷得很深才情緒失控。朱男女友後來出聲表示「已經放生了」。

▲▼▲「超商浩克」。（圖左／記者沈繼昌翻攝；圖右／翻攝當事人IG）

▲「超商浩克」在超商裡，不斷朝員警揮拳一案引起各界熱議。（圖左／記者沈繼昌翻攝；圖右／翻攝當事人IG）

當時，有位疑為第三者的林姓女子，在IG分享跟浩克女友的對話，內文批「妳要不要想一想自己到底做了什麼讓他找別的女人」。

林女還指出，朱男這段時間在她身邊，也是由她照顧，「我真的不知道什麼時候才會醒悟他這4年來的壓抑和痛苦」、「這幾個小時理解了一下小三的意思，我當過，而此時此刻我才是現任」。

▲▼ 。（圖／當事人ig）

▲林女貼出跟浩克的結婚證書。（圖／翻攝當事人IG）

沒想到林女宣告主權還沒過1個月，林女今下午4時許在社群網站貼出結婚證書，並表示「不要問我是不是認真，我從來不開玩笑，沒錯，對我來說什麼男女朋友小情小愛才是玩笑」

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