BBC揭中國團隊拍「痴漢」性侵片！幕後主腦來自廣州　公安跟進調查

▲BBC臥底記者拍攝到的湯卓然。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

英國廣播公司（BBC）經過1年臥底調查，近日揭露一個中國男性團夥指使成員在地鐵等公共場所猥褻女性，再將過程偷拍，上傳至境外色情網站販賣。據報幕後黑手是一個在日本生活的27歲中國人。大陸公安部門跟進事件，並鎖定一名同名男子，但目前不在境內。

涉案主謀名叫湯卓然，外號「貓咪」。據《新京報》報導，13日，廣州市公安局增城區分局出入境接待大廳的工作人員稱，查詢到一名與湯卓然同名的男性，籍貫廣州增城，曾於2019年2月辦理港澳通行證。

▲網傳日本偷拍網站主謀湯卓然籍貫廣州增城。（圖／翻攝自）

通報稱，此人目前不在境內，警察已前往其廣州住處走訪，但家中沒有人，警方已與物業溝通留意。網傳他2020年4月以留學簽證赴日，2021年1月開始建立偷拍網站。

廣州市委宣傳部13日回應說，已關注到相關情況，正在調查處理，後續相關進展會及時公布。

據BBC調查報導，為逃避法律追查，該偷拍團夥在日本搭建網站，每月提供30至100條影片，每日營業額約5000到10000元人民幣。影片拍攝地遍布東亞，包括日本、韓國、台灣和香港，大部分影片攝於中國大陸，目前上述網站有超過1萬名付費會員。