　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

BBC揭中國團隊拍「痴漢」性侵片！幕後主腦來自廣州　公安跟進調查

▲▼BBC揭中國男子團隊販賣「癡漢」猥褻偷拍片。（圖／翻攝自）

▲BBC臥底記者拍攝到的湯卓然。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

英國廣播公司（BBC）經過1年臥底調查，近日揭露一個中國男性團夥指使成員在地鐵等公共場所猥褻女性，再將過程偷拍，上傳至境外色情網站販賣。據報幕後黑手是一個在日本生活的27歲中國人。大陸公安部門跟進事件，並鎖定一名同名男子，但目前不在境內。

涉案主謀名叫湯卓然，外號「貓咪」。據《新京報》報導，13日，廣州市公安局增城區分局出入境接待大廳的工作人員稱，查詢到一名與湯卓然同名的男性，籍貫廣州增城，曾於2019年2月辦理港澳通行證。

▲▼BBC揭中國男子團隊販賣「癡漢」猥褻偷拍片。（圖／翻攝自）

▲網傳日本偷拍網站主謀湯卓然籍貫廣州增城。（圖／翻攝自）

通報稱，此人目前不在境內，警察已前往其廣州住處走訪，但家中沒有人，警方已與物業溝通留意。網傳他2020年4月以留學簽證赴日，2021年1月開始建立偷拍網站。

廣州市委宣傳部13日回應說，已關注到相關情況，正在調查處理，後續相關進展會及時公布。

據BBC調查報導，為逃避法律追查，該偷拍團夥在日本搭建網站，每月提供30至100條影片，每日營業額約5000到10000元人民幣。影片拍攝地遍布東亞，包括日本、韓國、台灣和香港，大部分影片攝於中國大陸，目前上述網站有超過1萬名付費會員。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
撞擊瞬間曝光！　2女碩生雙載1死1重傷
23歲日本妹曼谷按摩遭性侵　店家老闆辯：放進去是按摩服務
新北火葬場砍人！抬棺男持西瓜刀　猛砍滿身血
快訊／陳明通退休金到手！　台大教評會結果出爐
又有助理爆料！點名「請坦然面對」　陳其邁這次尷尬了
麥當勞「5大品項買1送1」　今天開吃
獨／被載疑睡著...機車墜2m深排水溝　他頭部重創亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

BBC揭中國團隊拍「痴漢」性侵片！幕後主腦來自廣州　公安跟進調查

陸外長秦剛與布林肯通話：望美方採取實際行動，推動中美關係止跌企穩

蔡英文通話突傳「我是中國空軍」　國台辦：解放軍不是說說而已

四川內江「城管毆打小販」引公憤！　大批群眾圍堵警車討說法

海論公布主題曲「我們相信」　兩岸歌手陳立農與單依純將於大會獻唱

台酒補資料遭退件　國台辦：若想在陸銷售須「依規」提交

中韓互召大使抗議！中大使稱「賭中國輸必定後悔」　兩國隔空對嗆

柯文哲提「癱瘓」大陸高鐵和ATM　國台辦籲多說有利和平的話

陸委會批海峽論壇是中共統戰平台　朱鳳蓮三問：民進黨究竟在怕什麼？

馬英九邀陸生遭疑是「樣板青年」　國台辦批將單純學生政治化

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

羊＋半條牽繩還在門外 電梯移動...男童被吊起

機台上「喬治猴」太可愛？　高雄嬤直接拿走給愛孫

Lisa演唱會「玩粉絲的Switch！」　忙破關忘了唱…全程被錄下萌翻

5億高中生懸案　聲請調查剩今天｜20230613 ET午間新聞

BBC揭中國團隊拍「痴漢」性侵片！幕後主腦來自廣州　公安跟進調查

陸外長秦剛與布林肯通話：望美方採取實際行動，推動中美關係止跌企穩

蔡英文通話突傳「我是中國空軍」　國台辦：解放軍不是說說而已

四川內江「城管毆打小販」引公憤！　大批群眾圍堵警車討說法

海論公布主題曲「我們相信」　兩岸歌手陳立農與單依純將於大會獻唱

台酒補資料遭退件　國台辦：若想在陸銷售須「依規」提交

中韓互召大使抗議！中大使稱「賭中國輸必定後悔」　兩國隔空對嗆

柯文哲提「癱瘓」大陸高鐵和ATM　國台辦籲多說有利和平的話

陸委會批海峽論壇是中共統戰平台　朱鳳蓮三問：民進黨究竟在怕什麼？

馬英九邀陸生遭疑是「樣板青年」　國台辦批將單純學生政治化

深藍倒戈！劉家昌表態「寧可選賴清德」　他分析：已非傳統藍綠對決

華碩組織大調整爆一波百人裁員潮　公司：不回應無根據的傳言

獨家問候／光洙爆「劉在錫片場哭了」　俞利虧：2位哥對「這」中毒

入座無敵海景第一排最幸運！東北角旅遊賞海吃「招牌海葡萄丼飯」

台東美術館「南島美術論壇」 　盼激發思考討論南島藝術

《八仙過招 眾神獻樂》　竹市立青少年管樂團音樂會18日登場

快訊／北投3F民宅火警！屋主逃出鄰居衝頂樓保命　警消急撲救

撞擊瞬間曝光！2女碩生雙載「直撞路樹」噴飛…翻滾摔溝1死1重傷

國民黨今提名3立委！　台南徵召這2名女將對戰陳亭妃、林俊憲

中正萬華初選民調「臨時蓋牌」原因曝　黃呂錦茹：2家民調差異太大

博美「洗加剪」太累快睡著　美容師笑噴幫扶小客人的頭

大陸熱門新聞

餐廳老闆娘罵　自稱台灣人都滾蛋

18歲妹專心考大學！考完試才知親姊去世一個月

公司「做4休3」實施1個月　老闆：不自律員工很混

狄鶯：不要去挑釁對岸　看烏克蘭就知道

男大生「名字4字」超派　嘆：畢業後要把名字改掉

陸直播主穿「免職裙」帶貨被轟：身上寫著小三

21歲女網紅「到減肥訓練營」2天後驟逝！去世前夜PO文

蔡英文通話突傳「我是中國空軍」　國台辦回應

女扶跌倒老人被誣賴「妳撞我」！

痘痘亂擠下場曝！他手賤噴血不止1小時

陸網紅挑戰用甲骨文寫高考作文 高中教師：估計得分堪憂

狠心媽1個多月未歸...1歲、2歲女兒遭活活餓死

柯提「癱瘓」陸高鐵　國台辦回應

台酒補齊資料遭退件　國台辦回應

更多熱門

相關新聞

彈出SIM卡「日本收110元」　台人批不友善！網逆風挺

彈出SIM卡「日本收110元」　台人批不友善！網逆風挺

最近一名長輩獨自前往日本，結果手機出現狀況，於是求助當地電信公司，當下錯愕的是，店員只是把SIM卡拿出來的動作，就要收取500日幣（約新台幣110元），且想詢問輸入序號的問題，店員也不願意幫忙，讓長輩直言服務不友善。對此，旅台日本作家「日本人的歐吉桑」解釋，「對日本人來說，這是正常的。」

TWICE日本小分隊神顏宣傳照曝

TWICE日本小分隊神顏宣傳照曝

日本超市「哈根達斯特價」　迷你杯只要43元

日本超市「哈根達斯特價」　迷你杯只要43元

秋田觀光大使秋田犬回日本介紹台南鳳梨

秋田觀光大使秋田犬回日本介紹台南鳳梨

登富士山人數恐創新高　居民請願控管

登富士山人數恐創新高　居民請願控管

關鍵字：

BBC湯卓然偷拍日本貓咪

讀者迴響

熱門新聞

5億高中生「配偶」遺產拿不到了！　原因栽在1件事

餐廳老闆娘罵　自稱台灣人都滾蛋

5億高中生認識「配偶」半年閃婚！　手機還原真實關係

「台新啦啦隊長」梓梓爆❤上男演員！

快訊／廣末涼子翻車！「認了出軌」米其林小王

遭爆掏生殖器示意口交　鄭宏輝斥抹黑：願主動接受全面調查

5億高中生託夢？靈媒：之前是我神智不清說的

史前奇獸現身宜蘭　全身粉紅露尖牙

網美IG意外曝光帳戶餘額2.6億元！粉絲嚇傻

違停開車門害死22歲騎士　遭罰不服敗訴

6縣市大雨！　明起3天「全台下最大」

快訊／36歲男歌手「驚罹黑色素瘤」過世！

網揪上街替5億高中生討真相　高大成說重話

廣末涼子「赤裸偷情日記」曝光了！小王爽炫耀交往女神

【前人妻夜會鮮肉】陳昊森半夜與人妻嗨唱後　魏如萱搭計程車親密接送回家

更多

最夯影音

更多
全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足
小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面