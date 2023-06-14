曝內部滾動民調　他分析：侯友宜要追還來得及

▲侯友宜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

根據《菱傳媒》委託皮爾森數據的網路民意調查結果，2024總統大選國民黨的侯友宜支持度再度墊底，引來各界關注。對此，媒體人韋安表示，自己最近看到一份內部10天左右的滾動民調，外界對侯友宜的選情普遍不看好，但也不必太早下定論。

韋安說，內部民調顯示，民進黨的賴清德支持度明顯因黨內性騷案掉下來一些。侯友宜與民眾黨的柯文哲則呈現穩定麻花糾纏狀態，平均相差2個百分點左右。而且，支持者會在兩人間轉換，常常你高、我低來回變動。不過，想想侯友宜5月17日才被徵召，現在沒滿1個月，需要一點調試、磨合期。而且，不能小看侯友宜化危機為轉機的功力。

韋安舉例，國民黨內提名過程，裡裡外外幾乎有8路人馬，每天照時刻表修理侯友宜。策略民調滿天飛。原本以為他無法出線，但最後還是被徵召了。而且過去半年，侯經歷3D立體的人設毀滅戰。硬要把他打成草包、HoHoGPT，受傷頗為慘重。不過，目前滾動民調侯友宜平均有2成5基本盤支持，證明他的耐打性。至於懂不懂兩岸，有沒有口才，侯友宜都已證明自己有料，關關難過，關關過。

韋安說，侯友宜的刑警經歷，讓他有無數次，面對問題，找出辦法、解決問題的職業訓練。目前選情中遇到問題，應該也難不倒他，很快就能解決進入正軌。現在暫時當老三，不見得是絕對壞事。可因此逼迫出破釜沉舟、背水一戰的態勢，不再有所顧忌，調整戰略補強不足。外部提出的許多批評和建議，尖銳又直接，對侯有宜有衝擊和刺激，讓他回到當刑警辦案時，急中生智、敢拚敢闖的好漢本質。

韋安指出，或許侯友宜有這樣、那樣的不足，但他的人格特質中的「正直、誠信、責任感」，以及「好好做事」，系統化解決問題的能力。這些人設是抹不掉的，但在過去半年被淡化模糊了，需要再度用力擦亮。侯友宜在2024三強中的政績從治安、教育到市政，算是多元豐富，應該強化、擦亮2大人設招牌「正直、誠信、責任感」，「最會埋頭苦幹解決問題」。

韋安認為，賴清德跟柯文哲專心選舉已5個多月，侯友宜才剛起跑而已，行動算敏捷，不到一個月已跑過高、屏，台中、台南，以及竹竹等地。只要把當下浮出來的問題，一一處理好，很快就能展現出真實實力，追平對手。