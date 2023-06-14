美決定提供「貧鈾穿甲彈」打爆俄軍坦克　白俄宣布將部署戰術核武

▲美軍M1艾布蘭主力戰車（M1 Abrams tanks）。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國先前承諾要支援烏克蘭M1艾布蘭（Abrams）主力坦克，美國媒體引述美國政府官員的說法，拜登政府在經歷數週的內部討論後，預計會向基輔當局提供「貧鈾穿甲彈」。與此同時，白俄羅斯總統魯卡申柯則宣稱，俄軍戰術核武將在「數日內」於白俄完成部署。

根據《華爾街日報》報導，一名拜登政府高層人士透露，美國政府批准向烏克蘭提供「貧鈾穿甲彈」似乎不會有太多障礙。報導還指出，M1艾布蘭坦克裝備的「貧鈾穿甲彈」是美國陸軍的主要裝備之一，對於打擊俄軍裝甲力量的效果相當顯著。

在此之前，英國提供給烏克蘭的挑戰者2式（Challenger 2）戰車也配有「貧鈾穿甲彈」，當時俄羅斯曾經藉此大做文章，甚至以貧鈾彈帶有「核子成分」為由，揚言會在白俄羅斯部署戰術核子武器。

如今在美國傳出也將提供貧鈾彈之際，白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）13日宣稱，俄羅斯的戰術核武將會在「數日之內」於白俄領土上完成部署。魯卡申柯還表示，如果有必要的話，白俄羅斯也有可能部署遠程飛彈等武器。

另據路透社報導，可以預期俄國部署在白俄羅斯的武器會是可用在戰場上的短程、威力較小的核武。魯卡申柯強調，部署核武器是他自己的要求，並非受克里姆林宮所迫；他說，「沒有任何人會與擁核國家開戰，我也不希望與任何人開戰，我們必須消除威脅。」

不過，俄羅斯此舉仍受到西方各國與中國的密切關注。中國先前曾再三警告，不要在烏克蘭戰場上動用核子武器。