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華爾街日報：美將批准供烏克蘭「貧鈾彈」　穿透俄軍坦克非常有效

▲▼M1A2「艾布蘭」主力戰車。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國準備批准烏克蘭使用貧鈾彈，裝備於M1A2艾布蘭主力坦克。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

美國將批准向烏克蘭提供用於坦克的貧鈾彈。據美國《華爾街日報》13日的獨家報導，匿名美國官員表示，經過數周的內部辯論後，美國政府預計向烏克蘭提供貧鈾彈藥，裝備於M1艾布蘭主戰坦克（M1 Abrams）。

報導中指出，五角大廈敦促美國提供貧鈾彈，因為美軍經常使用這種彈藥，對於穿透俄羅斯坦克非常有效。

然而，一些美國官員擔心提供貧鈾彈藥可能會引起批評，因為這種彈藥可能對人體健康和生態環境構成風險。

報導還提到，烏克蘭總統澤倫斯基在本月10日宣稱他們的反攻行動已經開始。

根據報導，這是首次有美國官員爆料關於向烏克蘭提供用於坦克的貧鈾彈的消息。

報導還指出，拜登政府內部對於如何以最佳方式援助烏克蘭軍隊存在分歧，包括是否提供集束彈藥。

同時，美國國會對烏克蘭的政治支持依然強勁，但一些美國議員表示，如果基輔的反攻不力，對烏克蘭的援助可能會減少。

▲▼英國訓練烏克蘭軍隊，烏軍成員在挑戰者2戰車上揮舞國旗。（圖／路透）

▲英國已向烏克蘭提供挑戰者2型（Challenger 2）主戰坦克和可配備的貧鈾彈。（圖／路透）

報導還提到，英國已向烏克蘭提供挑戰者2型（Challenger 2）主戰坦克和可配備的貧鈾彈。

貧鈾是一種具有輕度放射性的重金屬，長期接觸對人體健康和環境造成嚴重影響。聯合國環境規劃署在2022年的一份報告中指出，貧鈾和常見爆炸物中的有毒物質可能刺激皮膚、導致腎衰竭並增加罹患癌症的風險。與其放射性可能造成的影響相比，貧鈾的化學毒性被認為影響更重大。

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