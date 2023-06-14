烏克蘭水壩被炸　大水沖出「二戰屍骨」驚悚凝視畫面曝光

▲烏克蘭水壩被炸毀後，泥濘河床中浮現許多二戰時期屍骨。（圖／翻攝自推特）



記者王致凱／綜合報導

烏克蘭南部新卡科夫卡水壩（Nova Kakhovka dam）6日遭炸毀後，洪水沿第聶伯河（Dnipro）沿岸沖向下游，而遠本淹沒在大壩底下的事物也隨之重見天日。近日有人發現，在淤泥中發現多具人類遺骸，甚至還有帶的鋼盔的屍骨，驚悚畫面在網路上瘋傳。

根據英國《太陽報》（The Sun）報導，水壩遭炸毀後至少有多達182億公升的水流向下游，造成許多村莊和城鎮遭淹沒，而隨著水庫被排空，人們驚訝地發現原來水庫底下還埋藏著許多第二次世界大戰陣亡官兵的遺骨。

國外社群網站上流傳影片，在一處泥濘河岸中赫然出現許多人類骨骸，甚至還有一顆人類頭顱上仍然配戴的二戰時期納粹德國的標誌性鋼盔。《太陽報》在報導中寫道，「遺骸不詳地凝視世人，在烏克蘭戰火肆虐之際，給予人們一個發人深省的歷史教訓。」

雖然影片的真實性仍未被證實，但部分專家認為，這些遺骸或許屬於參加1943年第聶伯河戰役的蘇聯與德國軍隊，這解釋了為何會有遺骨仍配戴著德軍鋼盔。另外也有人認為，這些死者之所以被埋藏在泥濘中，是因為二戰蘇聯領導人史達林也下令炸毀第聶伯河上的大壩，以阻擋德軍攻勢。

歷史總是驚人的相似，自從烏克蘭新卡科夫卡水壩被炸毀後，洪水沿第聶伯羅河直接侵襲下游，造成至少2700多人被迫撤離家園，還有至少14人因水患而死亡。此外，在水壩上游的第聶伯羅彼得羅夫斯克地區（Dnipropetrovsk），還有近16.2萬人沒有乾淨的水源可用。.

除此之外，俄羅斯和烏克蘭雙方也相互指責對方在疏散平民過程中朝對方砲擊，目前雙方各執一詞。

▼烏克蘭赫爾松南部新卡科夫卡水壩遭到破壞，大片土地遭洪水淹沒。（圖／路透）

