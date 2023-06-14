　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏克蘭水壩被炸　大水沖出「二戰屍骨」驚悚凝視畫面曝光

▲▼烏克蘭水壩被炸毀後，泥濘河床中浮現許多二戰時期屍骨。（圖／翻攝自推特）

▲烏克蘭水壩被炸毀後，泥濘河床中浮現許多二戰時期屍骨。（圖／翻攝自推特）

記者王致凱／綜合報導

烏克蘭南部新卡科夫卡水壩（Nova Kakhovka dam）6日遭炸毀後，洪水沿第聶伯河（Dnipro）沿岸沖向下游，而遠本淹沒在大壩底下的事物也隨之重見天日。近日有人發現，在淤泥中發現多具人類遺骸，甚至還有帶的鋼盔的屍骨，驚悚畫面在網路上瘋傳。

根據英國《太陽報》（The Sun）報導，水壩遭炸毀後至少有多達182億公升的水流向下游，造成許多村莊和城鎮遭淹沒，而隨著水庫被排空，人們驚訝地發現原來水庫底下還埋藏著許多第二次世界大戰陣亡官兵的遺骨。

國外社群網站上流傳影片，在一處泥濘河岸中赫然出現許多人類骨骸，甚至還有一顆人類頭顱上仍然配戴的二戰時期納粹德國的標誌性鋼盔。《太陽報》在報導中寫道，「遺骸不詳地凝視世人，在烏克蘭戰火肆虐之際，給予人們一個發人深省的歷史教訓。」

雖然影片的真實性仍未被證實，但部分專家認為，這些遺骸或許屬於參加1943年第聶伯河戰役的蘇聯與德國軍隊，這解釋了為何會有遺骨仍配戴著德軍鋼盔。另外也有人認為，這些死者之所以被埋藏在泥濘中，是因為二戰蘇聯領導人史達林也下令炸毀第聶伯河上的大壩，以阻擋德軍攻勢。

歷史總是驚人的相似，自從烏克蘭新卡科夫卡水壩被炸毀後，洪水沿第聶伯羅河直接侵襲下游，造成至少2700多人被迫撤離家園，還有至少14人因水患而死亡。此外，在水壩上游的第聶伯羅彼得羅夫斯克地區（Dnipropetrovsk），還有近16.2萬人沒有乾淨的水源可用。.

除此之外，俄羅斯和烏克蘭雙方也相互指責對方在疏散平民過程中朝對方砲擊，目前雙方各執一詞。

▼烏克蘭赫爾松南部新卡科夫卡水壩遭到破壞，大片土地遭洪水淹沒。（圖／路透）

▲▼烏克蘭赫爾松南部新卡科夫卡水壩（Nova Kakhovka dam）遭到破壞。（圖／路透）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
野生海龜背甲遭漆「鮮紅佛字」！　眾人怒：這是殺生

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美決定提供「貧鈾穿甲彈」打爆俄軍坦克　白俄宣布將部署戰術核武

烏克蘭水壩被炸　大水沖出「二戰屍骨」驚悚凝視畫面曝光

丹佛金塊球迷慶祝NBA封王　場館附近爆槍擊釀9傷

美國通膨續降溫　聯準會利率連10升後止步在望

美出口管制實體清單鎖定「中國極音速武器」　訓練飛官也中招

美國將31中國實體列「管制清單」　中國外交部譴責：經貿武器化

烏克蘭反攻「小幅推進6公里」　收復國土關鍵點…但破口還沒出現

無人機拍下「俄軍督戰隊」射殺逃兵　17秒讓7人全倒地

怪物氣旋「比頗傑」將襲印度西岸　尚未登陸已有7人死亡

北約將與「印太4國」簽署雙邊合作　下一步就是在東京設辦事處

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

羊＋半條牽繩還在門外 電梯移動...男童被吊起

機台上「喬治猴」太可愛？　高雄嬤直接拿走給愛孫

Lisa演唱會「玩粉絲的Switch！」　忙破關忘了唱…全程被錄下萌翻

5億高中生懸案　聲請調查剩今天｜20230613 ET午間新聞

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

Faye詹雯婷告恩師陳建寧偽造簽名　反遭起訴誣告罪：明知同意簽署

美決定提供「貧鈾穿甲彈」打爆俄軍坦克　白俄宣布將部署戰術核武

烏克蘭水壩被炸　大水沖出「二戰屍骨」驚悚凝視畫面曝光

丹佛金塊球迷慶祝NBA封王　場館附近爆槍擊釀9傷

美國通膨續降溫　聯準會利率連10升後止步在望

美出口管制實體清單鎖定「中國極音速武器」　訓練飛官也中招

美國將31中國實體列「管制清單」　中國外交部譴責：經貿武器化

烏克蘭反攻「小幅推進6公里」　收復國土關鍵點…但破口還沒出現

無人機拍下「俄軍督戰隊」射殺逃兵　17秒讓7人全倒地

怪物氣旋「比頗傑」將襲印度西岸　尚未登陸已有7人死亡

北約將與「印太4國」簽署雙邊合作　下一步就是在東京設辦事處

23漫博／【我推的孩子】赤坂明 x 橫槍萌果來台辦簽名會、大咖陣容粉絲瘋狂

兄弟挑戰4連勝　金安對決富邦左投肯特

26歲「存款1000元」有及格嗎　大批年輕人曬餘額：很好了啦

美決定提供「貧鈾穿甲彈」打爆俄軍坦克　白俄宣布將部署戰術核武

羅文嘉替林飛帆抱屈「真正的戰士」：兩度找他當不分區都拒絕

新北刺網、拖網禁漁期將至　違者最高罰15萬元

《鬼滅之刃》揭戀柱心酸過往...「對自己感到驕傲」暖心故事看哭粉絲

女大生遭老師「騙到廁所脫衣」針孔偷拍　實踐媒傳系3點聲明回應

新北推動犬貓結紮計畫　有效控制遊蕩犬數量獲肯定

烏克蘭水壩被炸　大水沖出「二戰屍骨」驚悚凝視畫面曝光

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

國際熱門新聞

男大生淪終極備胎！女外面懷孕找他簽墮胎

俄軍督戰隊射殺逃兵　7人全倒地

宏國總統訪北京　中國點頭買白蝦

連體嬰姊和男友愛愛　弟在旁看書

烏克蘭水壩炸毀　竟浮出二戰屍骨

棺材傳來碰碰聲　她當眾復活大口喘氣

發財了！　家中地下室挖出3000萬元

俄男遭咬死　鯊魚被「超慘私刑」亂棍抽打

住飯店必做1動作　空姐竟是為了自保

韓美女直播主慘死柬埔寨　家屬「拒絕解剖」

丹佛金塊球迷慶祝NBA封王　場館附近爆槍擊釀9傷

買「哈利波特」家被煩死　屋主：每天都有粉絲

咖啡廳店長磨腳皮做飲料…衝擊畫面曝

美國通膨續降溫　聯準會利率連10升後止步在望

更多熱門

相關新聞

華爾街日報：美將批准供烏克蘭貧鈾彈

華爾街日報：美將批准供烏克蘭貧鈾彈

美國將批准向烏克蘭提供用於坦克的貧鈾彈藥。據美國《華爾街日報》13日的獨家報導，匿名美國官員表示，經過數周的內部辯論後，美國政府預計向烏克蘭提供貧鈾彈藥，裝備於M1艾布蘭主戰坦克（M1 Abrams）。

烏克蘭反攻小幅推進　還沒有重要突破

烏克蘭反攻小幅推進　還沒有重要突破

俄軍督戰隊射殺逃兵　7人全倒地

俄軍督戰隊射殺逃兵　7人全倒地

暢銷作家浪漫化俄國　讀者怒評無恥

暢銷作家浪漫化俄國　讀者怒評無恥

烏克蘭飛官F-16駕駛培訓「最快今夏展開」

烏克蘭飛官F-16駕駛培訓「最快今夏展開」

關鍵字：

俄烏戰爭

讀者迴響

熱門新聞

網美IG意外曝光帳戶餘額2.6億元！粉絲嚇傻

網揪上街替5億高中生討真相　高大成說重話

即／大樂透2.15億開出4注　各得5300萬

18歲妹專心考大學！考完試才知親姊去世一個月

喜帖炸親友「1要求」　全場搖頭：100%得罪人

《黑澀會》鄭靚歆登記結婚了！　美魔女媽透視裝見證

Faye慘了！誣告恩師偽造簽名遭訴

直擊／孫生落淚後首談「媽媽被嘴」

餐廳老闆娘罵　自稱台灣人都滾蛋

好市多1神物折價比售價多！會員暴動了

迪士尼旗下頻道要關台！觀眾大崩潰：看不到這部

違停開車門害死22歲騎士　遭罰不服敗訴

台南海龜背甲有佛！眾人怒：這是殺生

衛視中文台、電影台11頻道退出台灣！迪士尼曝原因

荔枝吃不完？她「好奇試1招」　7天後打開沒變黑

更多

最夯影音

更多
全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足
帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

羊＋半條牽繩還在門外 電梯移動...男童被吊起

羊＋半條牽繩還在門外 電梯移動...男童被吊起

機台上「喬治猴」太可愛？　高雄嬤直接拿走給愛孫

機台上「喬治猴」太可愛？　高雄嬤直接拿走給愛孫

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面