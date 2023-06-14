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勞動部發錢啦！1張圖看懂「申請條件」　每月最高領1萬3

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

為了改善疫情後產業缺工的情況，勞動部明（15）將公布「疫後改善缺工擴大就業方案」詳情，除了直接補助旅宿業從業人員，也針對中高齡、二度就業婦女等，給予為期12個月的補助；不僅如此，無薪假補貼每月最高可達9700元。《ETtoday新聞雲》就整理出圖表，讓讀者一目了然。

勞動部補助。（圖／記者周亭瑋攝）

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▲1圖看申請條件，點圖可放大。（圖／記者周亭瑋製圖）

►旅宿業從業人員「就業獎勵」

經「公立就業服務機構」的推介，投入房務、清潔工作者，一般身分給予每月6000元就業獎勵；若工作地點處偏遠或特定地區，再加碼3000元，合計9000元，而補助期限最長可請領12個月。

►符合《就業服務法》第24條規定的對象勞工

所謂「對象勞工」，包括獨力負擔家計、中高齡者、身心障礙者、原住民、低收入戶或中低收入戶中有工作能力者、長期失業者二度就業婦女、家庭暴力被害人、更生受保護人、其他經中央主管機關認為有必要者。

若為全時工作者，每個月將給予1萬元補助，而偏遠、特定地區加碼3000元，合計1.3萬元；至於時薪者則每月給5000元，偏遠地區加碼1500元，合計6500元。

這項補助期限為12個月，預計6月15日公布，但可回溯到5月1日認定，實施日期到明年6月14日止。

►無薪假補貼

勞動部指出，薪資補貼將補貼「前3個月平均勞保投保薪資跟協議薪資」差額的一半；而減班休息至少要給付基本工資，以目前基本工資為2.64萬元、勞保投保薪資最高4.58萬元計算，最高每月可補貼至9700元。

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關鍵字：

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