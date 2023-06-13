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林佳龍身價逼近4億！最新財產申報出爐　陳建仁、鄭文燦存款曝光

▲▼台灣智庫舉辦《挑戰2032台灣國家願景系列論壇》，台灣智庫共同創辦人林佳龍、副總統賴清德應邀與會致詞 。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統府秘書長林佳龍。（圖／記者湯興漢攝）

記者柯沛辰／綜合報導

監察院13日公布最新一期「廉政專刊」，揭露公職人員財產申報。其中，行政院長陳建仁夫婦名下有5筆土地、8筆房產，存款367萬元；副院長鄭文燦夫婦申報存款3063萬元；總統府秘書長林佳龍夫婦申報存款2億1867萬元。至於前行政院長蘇貞昌夫婦，申報5筆土地、1筆建物，存款1865萬元。

監察院公布第223期廉政專刊，內容包括陳建仁、林佳龍、鄭文燦、蘇貞昌等人的財產申報資料。

根據記載，陳建仁與妻子羅鳳蘋申報了台北市中正區8筆建物（3筆買賣中）、5筆土地（3筆今年3月賣出），存款有367萬9931元，有價證券為1113萬802元，保險1837萬212元，另有房貸1542萬2780元。

▲▼陳建仁6日視察「蘇澳溪分洪工程」。（圖／行政院提供）

▲行政院長陳建仁。（圖／行政院）

鄭文燦與妻子林俞汝申報在桃園市蘆竹區有4筆建物、1筆土地，2輛VOLKSWAGEN汽車，存款3063萬7323元、黃金存摺21萬5400元、保險1248萬元。

鄭文燦在備註中指出，他一共持有桃園蘆竹、台北市中正區2棟房子，但後者非自用住宅，已依法信託。另外，2間房子附屬車位及公共設施各自擁有建號，依法逐筆申報，所以才顯示為4筆建物，但合計僅2棟房子。

▲▼鄭文燦今(13)日陪同總統出席中央警察大學112年聯合畢業典禮。（圖／行政院提供）

▲副院長鄭文燦。（圖／行政院）

林佳龍與妻子廖婉如申報在台北市中山區5筆建物、1筆土地，有一輛超過5年的TOYOTA汽車，現金有36萬元，存款則有2億1867萬2844元、有價證券1億1853萬3810元，各類珠寶、古董、字畫215萬4329元，保險則有5084萬5732元。

至於今年1月卸任的前行政院長蘇貞昌，與妻子詹秀齡申報在屏東縣和桃園市龜山有5筆土地、1筆建物，1輛TOYOTA汽車、存款1865萬7496元、保險1435萬9830元，另有債權800萬元，皆是借貸給女兒蘇巧純。

▼前行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌出席「國防兵力結構調整」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

 

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