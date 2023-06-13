吳釗燮接受BBC專訪：台海緊張可能影響全世界

▲外交部長吳釗燮接受BBC專訪，談到台海緊張局勢可能影響全世界。（圖／外交部，下同）

文／中央社

中國近期頻頻在台灣周邊軍演，外交部長吳釗燮接受BBC專訪時指出，全球約50%貨物經台灣海峽運往世界各地，台灣又是半導體電腦晶片主要生產國，台海緊張局勢可能影響全世界。

英國廣播公司（BBC）中文網今天上傳吳釗燮接受記者昆斯伯格（Laura Kuenssberg）專訪的影片，內容談及台海緊張形勢、美國提供台灣的協助，以及中國「認知戰」等議題。

吳釗燮表示，台海局勢越來越緊張的原因，就是中國共產主義政府有擴張動機，一直試圖擴大影響力。

吳釗燮說，中國聲稱擁有南海整片海域，並試圖派遣軍艦和飛機來控制該地區，不顧他國的主權主張，「這是我們需要警惕的事情，因為這會引發民主與威權之間的對抗」，「但台灣幾十年來一直面臨軍事威脅，即使情勢正變得愈加嚴峻，人們也決定不被中國恫嚇」。

被問及世人為何應該關心台海時，吳釗燮回答，台海緊張局勢可能影響全世界，「一個簡單的事實是，約50%的貨物經台灣海峽運往世界其他地區，更要緊的是，台灣是半導體電腦晶片的主要生產國，半導體產品總產量約60%都來自台灣，因此國際供應鏈受到任何干擾，都將對全球產生非常嚴峻的影響」。

吳釗燮指出，台灣正努力加強自身防禦力，讓中國明白無法輕易使用武力攻占台灣，這是台灣政府的長期投資；台灣還跟像美國這樣志同道合的國家合作，加強訓練程序，獲取必要的自衛武器。

美國總統拜登（Joe Biden）上任以來，數度表態若中國犯台，將出兵協防台灣。吳釗燮表示，台灣需要美國的幫助來自衛，且這段時間美國也一直在幫助台灣，正為台灣自衛提供必要武器；同時，美國也在幫助台灣訓練士兵適應現代戰爭，對此台灣十分感激。

吳釗燮表示，台灣明白若中國想發動攻擊，台灣有決心保衛自己，至於「美國是否會在戰爭中協助台灣，目前還沒有定論，但我們一直強調，且需要再次強調，台灣的防禦是我們自己的責任」。

針對英國前首相特拉斯（Liz Truss）5月訪問台灣，吳釗燮則說，中國政府一直試圖阻止台灣參與聯合國（UN）、世界衛生組織（WHO）、國際刑警組織（INTERPOL）等主要國際組織，因此台灣非常歡迎任何挺台參與國際組織的舉措；特拉斯實際到訪，顯示出她對台灣努力的支持。對此台灣非常感激，也歡迎更多英國政治家來訪。

BBC記者指出，有證據表明，中國正把網路假消息作為攻擊台灣的武器。吳釗燮表示：「誤導訊息、錯誤訊息、認知戰、滲透，所有這些類型的混合戰，都在台灣以非常嚴重的方式存在；中國一直在利用這些來影響台灣民眾的認知，並試圖塑造台灣人民的信仰，特別是讓人們認為美國不可信任。」

吳釗燮也說，隨著台灣總統和立法委員選舉即將到來，人們擔心中國政府可能利用人工智慧（AI）或深度偽造（Deepfake）等技術來影響台灣大選，但台灣政府專家們非常警覺，對中國政府所有可能的操縱都非常警惕，「我認為台灣政府可能比其他國家的政府都更加謹慎」。