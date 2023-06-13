　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

吳釗燮接受BBC專訪：台海緊張可能影響全世界

▲▼外交部長吳釗燮5月24日接受「英國廣播公司」（BBC）專訪。（圖／外交部提供）

▲外交部長吳釗燮接受BBC專訪，談到台海緊張局勢可能影響全世界。（圖／外交部，下同）

文／中央社

中國近期頻頻在台灣周邊軍演，外交部長吳釗燮接受BBC專訪時指出，全球約50%貨物經台灣海峽運往世界各地，台灣又是半導體電腦晶片主要生產國，台海緊張局勢可能影響全世界。

英國廣播公司（BBC）中文網今天上傳吳釗燮接受記者昆斯伯格（Laura Kuenssberg）專訪的影片，內容談及台海緊張形勢、美國提供台灣的協助，以及中國「認知戰」等議題。

吳釗燮表示，台海局勢越來越緊張的原因，就是中國共產主義政府有擴張動機，一直試圖擴大影響力。

吳釗燮說，中國聲稱擁有南海整片海域，並試圖派遣軍艦和飛機來控制該地區，不顧他國的主權主張，「這是我們需要警惕的事情，因為這會引發民主與威權之間的對抗」，「但台灣幾十年來一直面臨軍事威脅，即使情勢正變得愈加嚴峻，人們也決定不被中國恫嚇」。

被問及世人為何應該關心台海時，吳釗燮回答，台海緊張局勢可能影響全世界，「一個簡單的事實是，約50%的貨物經台灣海峽運往世界其他地區，更要緊的是，台灣是半導體電腦晶片的主要生產國，半導體產品總產量約60%都來自台灣，因此國際供應鏈受到任何干擾，都將對全球產生非常嚴峻的影響」。

吳釗燮指出，台灣正努力加強自身防禦力，讓中國明白無法輕易使用武力攻占台灣，這是台灣政府的長期投資；台灣還跟像美國這樣志同道合的國家合作，加強訓練程序，獲取必要的自衛武器。

美國總統拜登（Joe Biden）上任以來，數度表態若中國犯台，將出兵協防台灣。吳釗燮表示，台灣需要美國的幫助來自衛，且這段時間美國也一直在幫助台灣，正為台灣自衛提供必要武器；同時，美國也在幫助台灣訓練士兵適應現代戰爭，對此台灣十分感激。

吳釗燮表示，台灣明白若中國想發動攻擊，台灣有決心保衛自己，至於「美國是否會在戰爭中協助台灣，目前還沒有定論，但我們一直強調，且需要再次強調，台灣的防禦是我們自己的責任」。

針對英國前首相特拉斯（Liz Truss）5月訪問台灣，吳釗燮則說，中國政府一直試圖阻止台灣參與聯合國（UN）、世界衛生組織（WHO）、國際刑警組織（INTERPOL）等主要國際組織，因此台灣非常歡迎任何挺台參與國際組織的舉措；特拉斯實際到訪，顯示出她對台灣努力的支持。對此台灣非常感激，也歡迎更多英國政治家來訪。

BBC記者指出，有證據表明，中國正把網路假消息作為攻擊台灣的武器。吳釗燮表示：「誤導訊息、錯誤訊息、認知戰、滲透，所有這些類型的混合戰，都在台灣以非常嚴重的方式存在；中國一直在利用這些來影響台灣民眾的認知，並試圖塑造台灣人民的信仰，特別是讓人們認為美國不可信任。」

吳釗燮也說，隨著台灣總統和立法委員選舉即將到來，人們擔心中國政府可能利用人工智慧（AI）或深度偽造（Deepfake）等技術來影響台灣大選，但台灣政府專家們非常警覺，對中國政府所有可能的操縱都非常警惕，「我認為台灣政府可能比其他國家的政府都更加謹慎」。

▲▼外交部長吳釗燮5月24日接受「英國廣播公司」（BBC）專訪。（圖／外交部提供）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
「俄軍督戰隊」射殺逃兵　17秒讓7人全倒地影片曝
南京妹大考完才知「姊姊去世一個月」！一聽死因痛哭
「超強運3生肖」6月下旬旺到爆！　專家：升職加薪好運臨門
荔枝吃不完？她「好奇試1招」　7天後打開沒變黑超推
在台頻道全面下架！迪士尼曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

無人機拍下「俄軍督戰隊」射殺逃兵　17秒讓7人全倒地

怪物氣旋「比頗傑」將襲印度西岸　尚未登陸已有7人死亡

北約將與「印太4國」簽署雙邊合作　下一步就是在東京設辦事處

吳釗燮接受BBC專訪：台海緊張可能影響全世界

中國駐韓大使「戰狼」觸怒南韓　尹錫悅：國人很不爽

美暢銷作家新書「浪漫化」俄國　讀者怒評1星引發正反意見

新娘邀「10年閨蜜」參加婚禮　對方狠嗆：我忌妒妳所以不會去

滅鼠失敗！　巴黎市長建議居民「與600萬隻老鼠共存」

俄男遭虎鯊活活咬死　鯊魚被「超慘私刑」亂棍抽打！腹中挖出遺骸

英國諾丁漢疑「廂型車攻擊」已3死！市中心緊急封閉　投入反恐警察

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

整壽星誤砸派在娃臉上　眾人急安撫引百萬觀看

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

鍾成虎陳綺貞正式撕破臉！　打造她「纖塵不染」：撒過最大的謊

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

渠溝上蓋廁所「鐵皮圍1圈」　全放水流！還有蜜蜂圍繞

Jennie巡演唱到一半直接「下台離場」！　YG聲明回應了

無人機拍下「俄軍督戰隊」射殺逃兵　17秒讓7人全倒地

怪物氣旋「比頗傑」將襲印度西岸　尚未登陸已有7人死亡

北約將與「印太4國」簽署雙邊合作　下一步就是在東京設辦事處

吳釗燮接受BBC專訪：台海緊張可能影響全世界

中國駐韓大使「戰狼」觸怒南韓　尹錫悅：國人很不爽

美暢銷作家新書「浪漫化」俄國　讀者怒評1星引發正反意見

新娘邀「10年閨蜜」參加婚禮　對方狠嗆：我忌妒妳所以不會去

滅鼠失敗！　巴黎市長建議居民「與600萬隻老鼠共存」

俄男遭虎鯊活活咬死　鯊魚被「超慘私刑」亂棍抽打！腹中挖出遺骸

英國諾丁漢疑「廂型車攻擊」已3死！市中心緊急封閉　投入反恐警察

吳念庭二軍猛打賞　王彥程後援0.1局無失分

迪士尼11頻道全收攤…衛視自製戲《女兒大人》還沒播　內部消息曝上檔日

日方拍到共軍新機型　日媒研判為運-9DZ

「她啪啪比我厲害？」Jennie《偶像漩渦》台詞再掀議　演技也被批

NBA金塊老闆超神　旗下職業隊18個月內4度奪冠

不斷更新／林靖凱適時安打率獅破蛋　5局2比0領先味全龍

「愛用嘴巴呼吸」4壞處！不只變醜　研究證實：影響性慾

無人機拍下「俄軍督戰隊」射殺逃兵　17秒讓7人全倒地

偉士牌「2023年式4新車」登台！主打潮流色系13款選不完

13米「Hello Kitty」6／16降臨碧潭！大耳狗、美樂蒂5明星全放大

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

國際熱門新聞

發財了！　家中地下室挖出3000萬元

宏國總統訪北京　中國點頭買白蝦

連體嬰姊和男友愛愛　弟在旁看書

住飯店必做1動作　空姐竟是為了自保

亂葬崗挖出450具「吸血鬼遺骸」

韓美女直播主慘死柬埔寨　家屬「拒絕解剖」

棺材傳來碰碰聲　她當眾復活大口喘氣

男大生淪終極備胎！女外面懷孕找他簽墮胎

關西機場商店倒光　旅客撲空淪土產難民

馬斯克酸輝達市值上兆　意外曝最大優勢

方丈性侵少女　哥哥跟蹤目擊崩潰

在外租房太貴　女凌晨3點起床「搭機通勤」

俄男遭咬死　鯊魚被「超慘私刑」亂棍抽打

女大生稱遭下藥性侵！家人報警發現尷尬真相

更多熱門

相關新聞

陸：民進黨當美「炮灰」　把台灣推向災難

陸：民進黨當美「炮灰」　把台灣推向災難

外交部長吳釗燮上月接受BBC專訪，在談及國際支持議題時，感謝美國提供防禦性武器及協訓國軍。對此，中國大陸外交部發言人汪文斌表示，民進黨當局給鼓吹「毀台」論調的美國政客授勳，甘當美「倚台制華」戰略的棋子和炮灰，只會給台灣帶來深重禍害，將台灣民眾推向災難的深淵。

馬辦稱邀50陸生訪台被卡　綠黨團：其中一些是黨委書記挑的對象

馬辦稱邀50陸生訪台被卡　綠黨團：其中一些是黨委書記挑的對象

吳釗燮：感謝美國協訓我國士兵

吳釗燮：感謝美國協訓我國士兵

陰間濾鏡記者又惹議？

陰間濾鏡記者又惹議？

賴清德「想跟習近平吃晚餐」　高嘉瑜：感受到中國降低武統聲音

賴清德「想跟習近平吃晚餐」　高嘉瑜：感受到中國降低武統聲音

關鍵字：

吳釗燮BBC專訪台海局勢

讀者迴響

熱門新聞

Faye慘了！誣告恩師偽造簽名遭訴

快訊／國3清晨事故　成立緊急應變小組

衛視中文台、電影台驚傳退出台灣

發財了！　家中地下室挖出3000萬元

資深歌手高雄離世！享壽68歲

獨／陰間至尊親自查案　黑令旗離奇消失原因曝

這3天雨最大！　端午連假天氣曝

宏國總統訪北京　中國點頭買白蝦

不菸酒驚罹肺癌！正妹護理師「哭著上班」：我才30歲

5億高中生鄰夢到「蛇斷3截」！命理師曝藏恐怖暗示

王偉忠女婿家世曝光　竟是「美國第四大豪門」

搭飛機「一次巧遇3大咖男星」！

YTR錄影一半「才知被騙600萬」慌了　追討過程曝光

「攔住大谷翔平硬訪」TVBS女記者終於道歉

館長便當店「人事費用月燒60萬」！網酸：月薪8萬

更多

最夯影音

更多
報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」
張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

整壽星誤砸派在娃臉上　眾人急安撫引百萬觀看

整壽星誤砸派在娃臉上　眾人急安撫引百萬觀看

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面