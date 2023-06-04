陰間濾鏡記者又惹議？　高福怒：斷章取義根本沒採訪過我

▲中國疾病預防控制中心主任高福證實BBC沒有採訪自己，而是引用之前網路座談會。（圖／翻攝微博頭條新聞）

記者任以芳／綜合報導

關於新冠病毒的起源，科學界至今仍無定論。《英國廣播公司》（BBC）5月31日發出一篇報導，標題是《新冠病毒溯源：頂級中國科學家稱不該排除實驗室洩漏》，乍看讓人以為實驗室洩漏有新證據。據陸媒《觀察者》向報導中的科學家中國疾病預防控制中心原主任高福求證，經查核，事實並非如此。高福氣憤的說，該名記者沒有採訪過自己，並且報導是斷章取義。

據BBC該邊報導標題所指的中國頂級科學家，就是中國科學院院士、中國疾病預防控制中心原主任高福。該報導內容說稱「接受」BBC廣播四頻道播客《發熱：尋找新冠病毒的起源》「採訪」時，高教授說，「你總是可以懷疑任何事情。這是科學。不要排除任何可能性。」

關於上述「採訪內容」，陸媒《觀察者網》向本人求證，高福親口指出，「寫這篇報道的BBC記者根本沒有採訪我，自己近期也沒有參加過BBC組織的任何活動。」

高福說，BBC引用自己的上述言論，來自2022年底他與幾位科學家的一次網路對話，被斷章取義。「最離譜的是，BBC記者引用我的言論時，斷章取義，導致所引述內容與我當時的表達南轅北轍。」

高福指出，在那次網路對話中，有科學家稱「新冠病毒不排除實驗室洩漏」，當時他自己的發言是，「從科學的（scientifically）角度，我們不排除任何可能，但是任何可能都需要證據，實驗室洩漏是沒有證據的。科學需要實證、也需要質疑，所以科學語境下可以討論任何可能性。」

高福指出，「不論是在中文還是在英文語境中，講話者在其話語中加入『但是』，就明確表示『但是』之後的內容，才是講話者所要強調的主要意思。BBC的操作，可以說是明目張膽地斷章取義、顛倒黑白。」斷章取義的一句話，BBC做文章標題，報導內容無法支撐該標題，意思上更是南轅北轍。

▲BBCf前駐北京記者沙磊（John Sudworth）已調派台灣，稱受到威脅。（圖／翻攝自推特「@dlcmh」）

據了解，該文章作者之一是原BBC駐華記者沙磊（John Sudworth），之前在涉華報導涉及以移花接木、編造故事聞名，最有名事件就是報導武漢疫情的濾紀錄片使用「陰間濾鏡」，引起廣大中國網民和媒體批批評。

2021年3月底，沙磊被曝前往台灣。外交部發言人華春瑩曾指出，「沙磊不辭而別，是非正常的離任，他沒有履行一個外國常駐記者離任前應該履行的手續，還聯合一些人演了一出鬧劇，顛倒黑白，倒打一耙。」