　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陰間濾鏡記者又惹議？　高福怒：斷章取義根本沒採訪過我

▲▼高福。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲中國疾病預防控制中心主任高福證實BBC沒有採訪自己，而是引用之前網路座談會。（圖／翻攝微博頭條新聞）

記者任以芳／綜合報導

關於新冠病毒的起源，科學界至今仍無定論。《英國廣播公司》（BBC）5月31日發出一篇報導，標題是《新冠病毒溯源：頂級中國科學家稱不該排除實驗室洩漏》，乍看讓人以為實驗室洩漏有新證據。據陸媒《觀察者》向報導中的科學家中國疾病預防控制中心原主任高福求證，經查核，事實並非如此。高福氣憤的說，該名記者沒有採訪過自己，並且報導是斷章取義。

據BBC該邊報導標題所指的中國頂級科學家，就是中國科學院院士、中國疾病預防控制中心原主任高福。該報導內容說稱「接受」BBC廣播四頻道播客《發熱：尋找新冠病毒的起源》「採訪」時，高教授說，「你總是可以懷疑任何事情。這是科學。不要排除任何可能性。」

關於上述「採訪內容」，陸媒《觀察者網》向本人求證，高福親口指出，「寫這篇報道的BBC記者根本沒有採訪我，自己近期也沒有參加過BBC組織的任何活動。」

高福說，BBC引用自己的上述言論，來自2022年底他與幾位科學家的一次網路對話，被斷章取義。「最離譜的是，BBC記者引用我的言論時，斷章取義，導致所引述內容與我當時的表達南轅北轍。」

高福指出，在那次網路對話中，有科學家稱「新冠病毒不排除實驗室洩漏」，當時他自己的發言是，「從科學的（scientifically）角度，我們不排除任何可能，但是任何可能都需要證據，實驗室洩漏是沒有證據的。科學需要實證、也需要質疑，所以科學語境下可以討論任何可能性。

高福指出，「不論是在中文還是在英文語境中，講話者在其話語中加入『但是』，就明確表示『但是』之後的內容，才是講話者所要強調的主要意思。BBC的操作，可以說是明目張膽地斷章取義、顛倒黑白。」斷章取義的一句話，BBC做文章標題，報導內容無法支撐該標題，意思上更是南轅北轍。

▲▼BBC駐北京記者沙磊（John Sudworth）選擇調派台灣，稱受到威脅趨烈。（圖／翻攝自推特「@dlcmh」）

▲BBCf前駐北京記者沙磊（John Sudworth）已調派台灣，稱受到威脅。（圖／翻攝自推特「@dlcmh」）

據了解，該文章作者之一是原BBC駐華記者沙磊（John Sudworth），之前在涉華報導涉及以移花接木、編造故事聞名，最有名事件就是報導武漢疫情的濾紀錄片使用「陰間濾鏡」，引起廣大中國網民和媒體批批評。

2021年3月底，沙磊被曝前往台灣。外交部發言人華春瑩曾指出，「沙磊不辭而別，是非正常的離任，他沒有履行一個外國常駐記者離任前應該履行的手續，還聯合一些人演了一出鬧劇，顛倒黑白，倒打一耙。」

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
男女騎車夜遊…女大生「1舉動」遭撞噴慘死
李坤城兒公布錄音！　爆林靖恩摔東西大鬧
「我侯友宜一定當選總統！」　喊話嘉義鄉親：會用生命護台安全
TOYOTA「國產Yaris接班人」售價曝！　最快9月登場
快訊／雨區擴大！　大雷雨狂轟5縣市
周湯豪遭爆曖昧歐弟前妻　首鬆口兩人真實關係

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陰間濾鏡記者又惹議？　高福怒：斷章取義根本沒採訪過我

中美機艦險相撞　陸防長：管好自己的軍艦、飛機！

中國天宮太空站新突破！　「首次」實現人類幹細胞太空早期造血

香港「抽水王」模仿砍人案兇嫌　犯眾怒「遭保誠人壽火速開除」

陸神舟15號返回地球　太空人第一餐吃米粉、餃子、雞湯麵

中艦險撞美艦不專業？　陸官媒痛批炒作：解放軍跟監合法專業

慶祝季辛吉100歲　陸駐美大使：歷史再次走到十字路口

港隨機殺人犯身世曝光　曾攻擊家人近期易怒「原訂3天後回診」

陸防長：中國必然統一　決不承諾放棄使用武力

慘死2港女是情侶！交往兩個多月　案發當晚原要「見長輩」

女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD

男代抽中「海軍陸戰隊」　朋友嗨翻放鞭炮慶祝！

狠男買小強用超商取貨:D 天真店員好奇：怎有洞？

列5億高中生「4大可疑傷勢」　高大成懷疑他殺：恐遭迷暈

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

AV女優相澤南爆哭丟震撼彈　「宣布引退」老司機QQ

田馥甄版《親愛的對象》超好聽　還有《摯友》千萬別錯過！

竹聯弘仁會撤三重據點　捧神尊扛沙發狼狽搬家

全球十大古怪節日回來了！香港「包子節」夜爬包子塔「包」平安

黃子佼愛女「玉米」堅決不喊媽媽！　孟耿如祭出十萬獎金...她成功幫省錢XD

陰間濾鏡記者又惹議？　高福怒：斷章取義根本沒採訪過我

中美機艦險相撞　陸防長：管好自己的軍艦、飛機！

中國天宮太空站新突破！　「首次」實現人類幹細胞太空早期造血

香港「抽水王」模仿砍人案兇嫌　犯眾怒「遭保誠人壽火速開除」

陸神舟15號返回地球　太空人第一餐吃米粉、餃子、雞湯麵

中艦險撞美艦不專業？　陸官媒痛批炒作：解放軍跟監合法專業

慶祝季辛吉100歲　陸駐美大使：歷史再次走到十字路口

港隨機殺人犯身世曝光　曾攻擊家人近期易怒「原訂3天後回診」

陸防長：中國必然統一　決不承諾放棄使用武力

慘死2港女是情侶！交往兩個多月　案發當晚原要「見長輩」

以為遇到真愛...2熟女1個提供帳戶1個幫取款　慘淪詐團共犯

柯文哲訪日僑宴「5天唯一場」　台僑喊：一定支持民眾黨

「絕不寬待」傅崐萁！　侯友宜籲調查性騷：不論黨籍一視同仁

性平爭議延燒！應曉薇提5大修法方向　批民進黨不要只說幹話

泰男子在家睡午覺…慘被「潑酸偷襲」　隔壁住戶突搬空失蹤

BTS柾國傳7月14日SOLO出道　所屬公司回應了！

景文科大男女騎車夜遊…她「1舉動」遭飆速轎車撞噴亡　友人重傷

每年逾萬人罹乳癌！乳房出現「8異常」當心　醫：善用1方式早發現

李坤城兒公布錄音！爆林靖恩摔東西大鬧「驚動管理員報警」：建議就醫

飛機快飛皮包卻掉了！桃警助香港旅客及時找到安心上機

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

大陸熱門新聞

慘死2港女交往兩個多月　當晚原本要見長輩

保時捷違停嗆「你們買不起」！車主喊冤

港男34刀殺2女　染血站ㄧ旁冷看現場

男童校內遭教師倒車撞亡！媽媽頭七當天去世

港隨機殺人犯身世曝光

大熱天穿破洞褲！妹子美腿曬成二度燙傷

2女逛百貨遭砍死！目擊者還原驚悚現場

兇嫌狂殺2港女原因太震驚！

23公尺活樓　靠9根鐵鍊繫峭壁！

迪士尼有望落戶武漢？上海迪士尼：假新聞

「拿板凳打兇嫌」英勇路人身份曝光

港男殺2女刀砍到變形！做案前才買刀

後疫情　在滬台胞多彩模式度週末

習近平：國家統一永遠是中國核心利益的核心

更多熱門

相關新聞

5個適合女性獨自旅遊的國家　日本入選　

5個適合女性獨自旅遊的國家　日本入選　

一個人出外旅行風潮越來越流行，但女性獨自出國旅遊仍面臨諸多挑戰。BBC參考女性安全指數（WPS）、全球和平指數（PGP）等資料，並與獨自海外旅遊的女性進行訪談，綜合整理出5個適合女性獨自遊玩的國家，分別是斯洛維尼亞、盧安達、阿拉伯聯合大公國（UAE），以及國人最愛的日本。

BBC分析：李強上任釋放3個訊號　面臨3道難題

BBC分析：李強上任釋放3個訊號　面臨3道難題

登BBC談蔡英文見麥卡錫衝擊　陳以信：台宏斷交恐成骨牌效應

登BBC談蔡英文見麥卡錫衝擊　陳以信：台宏斷交恐成骨牌效應

小萌孩亂入BBC直播爆紅　6年後近況曝光

小萌孩亂入BBC直播爆紅　6年後近況曝光

BBC揭傑尼斯恐怖性醜聞！逼藝人陪睡口愛

BBC揭傑尼斯恐怖性醜聞！逼藝人陪睡口愛

關鍵字：

BBC高福

讀者迴響

熱門新聞

已婚天后級女星爆「出軌乾弟」！

馬路竟是瀝青地毯　承包商辯德國技術

5億高中生手臂有針孔　家屬公布多張急救照

貴婦看屋驚覺老公「小三房」就買在樓下！

6縣市豪大雨！　全台連7天防「劇烈天氣」

人氣女星「遭男星撿屍帶上床」3線索曝身分

澎湖海鮮1桌4萬1惹議　餐廳老闆酸：已經習慣了

5億高中生身上7針孔照片曝！暗藏驚人巧合

剛送消防局170萬　他無貸款砸1.4億買台中最貴豪宅

5億高中男抽血報告曝疑點！高大成驚：是快速死亡

網紅媽「懷胎9月」突動脈瘤破裂

愛喝酒也臭！體臭人吃「5類食物」味更濃　醫推1飲品止汗

命理師警告：刺青不要選「這圖案」！

左左右右國中畢業了！

不單純？義大利船難　21乘客「全是情報員」

更多

最夯影音

更多
女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD

女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD
男代抽中「海軍陸戰隊」　朋友嗨翻放鞭炮慶祝！

男代抽中「海軍陸戰隊」　朋友嗨翻放鞭炮慶祝！

狠男買小強用超商取貨:D 天真店員好奇：怎有洞？

狠男買小強用超商取貨:D 天真店員好奇：怎有洞？

列5億高中生「4大可疑傷勢」　高大成懷疑他殺：恐遭迷暈

列5億高中生「4大可疑傷勢」　高大成懷疑他殺：恐遭迷暈

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面