宏都拉斯駐中國使館開館　總統卡蕬楚將見習近平

▲宏都拉斯駐中國使館開館。（圖／翻攝央視新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

宏都拉斯與中國大陸建交已兩個多月，根據《央視新聞》報導，宏都拉斯駐中國大使館11日上午在北京開館，由宏都拉斯外長雷納與大陸外長秦剛共同揭牌。同時，正在大陸訪問的宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）已經抵達北京，預計很快將與大陸國家主席習近平會面。

開館儀式上，秦剛表示，中宏關係快速發展的事實充分證明，堅持一個中國原則是國際大義、大勢所趨、人心所向，中宏建交順應歷史潮流，符合兩國和兩國人民根本利益。

▼宏都拉斯總統卡蕬楚。（圖／翻攝央視新聞）



秦剛說，「卡蕬楚總統正在對中國進行的國事訪問具有里程碑意義。習近平主席同卡斯特羅總統舉行歷史性會晤，必將引領雙邊關係邁上新高度、實現新發展。」

雷納則表示，在卡蕬楚總統對華進行國事訪問期間，舉行宏都拉斯駐華使館開館儀式具有重要意義，「同中國建立外交關係，開啟了宏都拉斯同世界關係的新時代。宏方將堅定恪守一個中國原則。」

雷納在接受媒體採訪時也提到，宏都拉斯大使館在北京開館將會增強中宏兩國的關係，也能夠為兩國建立更好、更深層次的關係，為兩國民眾之間的合作鋪平道路。