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大陸 大陸焦點 特派現場

建交兩個多月　宏都拉斯總統卡蕬楚訪問中國大陸　

▲▼宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）。（圖／路透）

▲宏都拉斯總統卡蕬楚。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

宏都拉斯與中國大陸建交2個多月後，宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）9日抵達上海，展開對中國大陸的訪問。對此，中國國際問題研究院拉美和加勒比研究所所長宋均營表示，此舉有助於進一步提升雙方的政治互信，為今後兩國在外交、經貿等領域合作的順利開展奠定更好基礎。

根據《澎湃新聞》報導，卡蕬楚將於9日抵達上海展開訪問，隨後也將前往北京。中國大陸與宏都拉斯預計將展開政商文化等多個領域的合作交流活動。

對於雙方未來的合作主要領域，中國國際問題研究院拉美和加勒比研究所所長宋均營提到，宏都拉斯是以農業為主的國家，兩國關係有著高度的互補性，「從貿易角度來看，宏都拉斯的一些特色農產品，例如咖啡、水產品等，可以更便捷、順利地對華出口。」

▼中國大陸駐宏都拉斯大使館。（圖／路透社）

▲▼中國大陸駐宏都拉斯大使館。（圖／路透社）

宋均營指出，同時，宏都拉斯的基礎設施建設較為落後，這也是其經濟發展的「瓶頸」，而設施聯通是「一帶一路」倡議中的重要內容，之後兩國在該領域將會有更多合作。

宋均營分析，宏都拉斯屬於中美洲的「北三角國家」，長期以來被美國視為「後院中的後院」，但仍能夠衝破美國壓力，宣布與中國建交，說明總統卡蕬楚對國家發展和民眾福祉高度負責，也體現出能看清世界發展大勢；另一方面，也反映出美國對該地區的影響力和控制力正在下降。

宋均營解釋，儘管拉美國家對美國有所期待，但美國長期以來對拉美地區投入不足，口惠而實不至。

宋均營強調，中國提出的「一帶一路」倡議、全球發展倡議，能夠真正幫助拉美國家解決發展問題，尤其是新冠疫情之後，部分拉美國家的經濟遭受重創、社會出現分化、政治面臨極化，現在該地區國家願意抓住中國提供的機遇。

宋均營還說，宏都拉斯與中國建交會產生一定「示範」效應，「儘管如此，宋均營提醒稱，不能操之過急，一個國家是否選擇和我們建交受到多種因素影響。」

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