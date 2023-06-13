板橋托嬰中心「棉被蓋頭」悶死女嬰案　新北市祭24萬最重裁罰處分

▲新北市社會局說明板橋托嬰中心悶死女嬰案。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／新北報導

新北市板橋某托嬰中心於去年4月12日，有一位未滿周歲的女嬰，疑似遭蓋棉被悶頭、身體壓制致死。事發一年多，受害女嬰母親與立法委員王婉諭召開記者會，公布監視器畫面，並批評新北市政府在行政調查上的疏失。對此，新北市社會局副局長許秀能表示，該案爆發後，社會局已向該機構和當事托育人員最高罰緩各24萬元，並已於111年6月要求該中心歇業。

受害者庭庭的母親上午開記者會沈痛表示，她在勘驗監視器錄影畫面後，發現事發當下胡姓托育員持續以棉被蓋頭、手腳壓制女兒長達近20分鐘，甚至多次隔著棉被摀住女嬰口鼻，女嬰腳趾撐地，不斷踢、痛哭，痛苦掙扎，無法呼吸；然而，胡姓托育員視若無睹、持續施加壓力。

王婉諭表示，過去她曾兩度向中央要求，應全面加強向社會宣導，衛生主管機關也應讓托育人員了解正確托育知識，地方政府也應抽查監視器，並針對午休時段稽查是否有讓小孩趴睡等危險行為。從這次事件，可以發現相關作為並未落實，呼籲中央及地方應該要有更積極的作為，而不是放任遺憾不斷發生。

對此，許秀能表示，針對私立板橋米綺托嬰中心女嬰案，在事發後局內立即成立專案小組積極介入處理。在調查該中心有不當對待和疏失後，即依違反兒權法開罰機構和當事托育人員最高罰緩各24萬元，並要求該中心於111年6月歇業。

社會局重申，對於托嬰中心皆採不預警稽 查，並依據中央所訂之托嬰中心稽查項目辦理 、並持續要求托嬰中心不應讓孩子趴睡及覆蓋 被子，也抽查監視器畫面，包含飲食、睡眠時 段，以預防類似案件發生。

許秀能強調，每個孩子都是父母的心頭肉，經此事件後，社會局再度強化托育人員的工作倫理和情緒管理，已召集全市公、私立托嬰中心主管，強化各中心三級預防觀念和作為，同時鼓勵第一線托育人員的士氣，相互提醒打氣，以確保嬰幼兒的安全和家長的權益。

